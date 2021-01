Kandydat do tronu Włoch przeprasza za grzechy antysemityzmu pradziadka

Kiedyś można było wiązać pewne nadzieje na zastopowanie lewicowego „postępu” z ideami monarchizmu. Idee pozostały, ale monarchowie stali się na ogół kukiełkami w teatrze demokracji. Polit-poprawność dopadła nawet rody już dawno zdetronizowane.

W teorii tacy „pretendenci” nie maja nic do stracenia. Współcześnie przyjmują jednak często role celebrytów, a w tym środowisku pewne deklaracje „postępowości” są jednak konieczne.

W liście rozpowszechnionym na portalach społecznościowych przypomniał o sobie np. Emmanuel-Filibet Sabaudzki, syn pretendenta do tronu Italii. Potępił „prawa rasowe z 1938 roku”, czując „nadal ich ciężar spoczywający na swoich barkach”.

Przepraszanie za błędy z przeszłości popełnione przez innych staje się powoli sportem narodowym Europejczyków. Emmanuel-Filibert to potomek króla Włoch Wiktora Emanuela III. Tym razem poczuł potrzebę przeproszenia włoskiej społeczności żydowskiej za „zbrodnie” swojego pradziadka.

Pod rządami faszystów Benito Mussoliniego, król podpisał ustawy, które doprowadziły do ​​deportacji prawie 8000 włoskich Żydów. Dynastia sabaudzka ma jednak na koncie także decydujący wkład w zjednoczenia Włoch i przyznanie w pełnej równości praw społeczności żydowskiej w swoim kraju.

Wiktor Emanuel czynił wysiłki, by zapobiec wystąpieniu Włoch po stronie Niemiec.. Był zwolennikiem neutralności i jawnie demonstrował swą niechęć do Niemców. Rządził jednak wybierany demokratycznie rząd. Na tle udziału Włoch w wojnie dochodziło bardzo często do sporów pomiędzy Wiktorem Emanuelem III a Mussolinim.

To z rozkazu króla Mussolini został aresztowany. Król doprowadził także do rokowań z aliantami. Rodzina Sabaudzka została jednak ukarana za współpracę i Wiktor Emanuel III, który rządził od 1900 r., zmuszony został 9 maja 1946 r. do abdykacji.

Zmarł na wygnaniu w Egipcie 28 grudnia 1947 r. Jego syn Humbert II, który został jego następcą, musiał abdykować miesiąc później. Włochy stały się Republiką (51% głosów za). Do 2002 roku Konstytucja zakazywała nawet wjazdu na terytorium Włoch członkom rodu królewskiego.

Parlament zmienił ten przepis po tym, jak Wiktor-Emmanuel IV i jego syn Emmanuel-Filibert złożyli przysięgę lojalności wobec Republiki. 10 listopada 2002 razem z rodzicami powrócił do Włoch. Rodzina odwiedziła Watykan, gdzie 20-minutowej audiencji udzielił im papież Jan Paweł II.

Emmanuel Filibert to tytularny książę Wenecji i Piemontu. Urodził się w Szwajcarii, ojczyźnie swojej matki, która jest byłą mistrzynią świata w narciarstwie wodnym.