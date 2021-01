Niemcy „uczcili” pamięć pomordowanych w Auschwitz. Tęczowa opaska kapitana i chorągiewki podczas meczu

27 stycznia przypada 76. rocznica wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz. Datę tę postanowili uhonorować piłkarze Augsburga. Jednak w ramach upamiętnienia tego wydarzenia nie obyło się bez sześciobarwnych akcentów ruchu LGBT.

Z okazji 76. rocznicy wyzwolenia Auschwitz kapitan Augsburga w meczu 18. kolejki miał założyć tęczową opaskę. Ponadto przed wczorajszym spotkaniem z Unionem Berlin ustawiono sześciobarwne chorągiewki w narożnikach, a także podświetlono sam stadion w barwach LGBT.

W ten sposób Niemcy postanowili uczcić pamięć ofiar niemieckich zbrodni w obozie Auschwitz. „Kapitan Augsburga zagra dziś z tęczową opaską, chorągiewki na boisku będą miały tęczowe flagi, a stadion zaświeci w tęczowych kolorach. Klub poinformował, że to część obchodów 76. rocznicy wyzwolenia Auschwitz (27.01), walki z dyskryminacją, okrucieństwem i brakiem tolerancji” – poinformował Marcin Borzęcki.

Dziennikarz przypomniał, że to część powstałej w 2004 roku inicjatywy „Nigdy więcej”, która miała walczyć z dyskryminacją i dbać o pamięć ofiar. Organizuje ona cykliczne wydarzenie „Dzień Pamięci w niemieckiej piłce nożnej”. W tym roku obchody skupiają się na „napiętnowanych, brutalnie prześladowanych i mordowanych ze względu na swoją tożsamość seksualną i płciową”.

„27 stycznia zostanie m. in. wypuszczony podcast o życiu gejów w piłce z udziałem T. Hitzlspergera (autor coming outu po karierze)” – dodał Borzęcki. Podcast jest wyprodukowany przez kibiców. Pierwszy odcinek nosi tytuł „Gdzie do cholery są inni? – Dlaczego nie wyjdą aktywni zawodowcy piłkarscy?”. Gościem ma być m.in. Marcus Urban, który publicznie przyznał się do homoseksualizmu.

To część inicjatywy „Nigdy więcej”, która powstała w 2004 r. w celu walki z dyskryminacją i dbania o pamięć ofiar. 27 stycznia zostanie m. in. wypuszczony podcast o życiu gejów w piłce z udziałem T. Hitzlspergera (autor coming outu po karierze). — Marcin Borzęcki (@m_borzecki) January 23, 2021

„FC Augsburg sprzeciwia się dyskryminacji, zapominaniu o nieludzkich okrucieństwach w czasach narodowego socjalizmu i opowiada się za kosmopolitycznym i tolerancyjnym społeczeństwem” – donosił z dumą queerowy niemiecki portal.

To się dzieje naprawdę…

Źródła: Twitter/Queer.de