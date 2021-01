Kolejna tuba Kurskiego. TVP Kobieta będzie kosztować miliony

Rządowa telewizja startuje z kanałem dla kobiet. Co roku kosztować nas będzie ok. 17,8 mln złotych.

Dzięki podpisowi Andrzeja Dudy rządowa telewizja co roku otrzymuje ok. 2 mld złotych. Gdyby tego było mało, to TVP zgarnia też pieniądze z reklam – w tym państwowych spółek i instytucji.

Jacek Kurski i jego świta najwyraźniej nie wie już co robić z pieniędzmi, dlatego postanowiono stworzyć kolejne stacje TVP. Jedną z nich jest TVP Kobieta.

Pisowska telewizja dla „prawdziwych Polek” ma ruszyć 8 marca. Co roku projekt ma kosztować ok. 17,8 mln złotych.

Jak donosi portal branżowy Wirtualne Media TVP Kobieta ma mieć profil lifestylowo-poradnikowo-rozrywkowy, skoncentrowanym wokół „potrzeb i zainteresowań kobiet”.

– Nadawca tworzenie programu TVP Kobieta uzasadnia potrzebą umacniania rodziny, kształtowania postaw prozdrowotnych, integracji społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – wyjaśnia portal Wirtualne Media.

Jak wynika z wyliczeń Telewizji Polskiej, na nadawanie kanału TVP Kobieta w 2021 roku nadawca chce przeznaczyć 14,75 mln zł, w 2022 roku – 17,72 mln zł, w 2023 roku – 17,76 mln zł, w 2024 roku – 17,8 mln zł.

Przypomnijmy, że trzy miesiące temu sporym echem odbiła się emisja „Rodzinnego Ekspresu” w TVP 2. W programie opisywano wilkierz, czyli zbiór zasad prawnych obowiązujący na Helu.

Lektor wymienił kilka czynów karalnych. Jedna z opisanych reguł stanowiła, że kobiety za wszczęcie kłótni na forum publicznym musiały odbyć spacer wokół rynku z kamieniem przywiązanym do szyi.

– Kto wie, czy podobnych zasad nie byłoby warto wprowadzić w życiu publicznym obecnie? – rzucił w pewnym momencie lektor. Zbiegło się to ze Strajkiem Kobiet i wywołało burzę wśród przeciwniczek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Po wybuchnięciu skandalu program zniknął z serwisu VOD TVP.

Co ciekawe, TVP Kobieta to nie jedyny pomysł Kurskiego. W planach jest także uruchomienie kanałów TVP Muzyka, TVP Nauka oraz TVP World.

