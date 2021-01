Pokaż mi swój język, a powiem ci czy masz koronawirusa. Brytyjscy naukowcy chcą rozpoznać nowe symptomy choroby

Do najczęściej występujących symptomów koronawirusa zalicza się kaszel, gorączkę i duszność. Jak podaje brytyjska publiczna służba zdrowia NHS siedmiu na 10 pacjentów ma co najmniej jeden z tych trzech objawów.

Profesor Tim Spector, epidemiolog z King’s College London (KCL) jest jedną z pierwszych osób, które stwierdziły, że również anosmia – utrata smaku i węchu może wskazywać, kto jest nosicielem wirusa.

Teraz profesor uważa, że stan zarażenia przynajmniej u niektórych osób można rozpoznać po wyglądzie języka. Sprawa jest to o tyle poważna , iż trzydzieści pięć procent pacjentów w pierwszych dniach choroby nie doświadcza żadnego z „klasycznych” symptomów. A wtedy, na pierwszym etapie choroby może najintensywniej roznosić wirusy.

Profesor Tim Spector zwrócił się do chorych, by przysyłali mu na Twitterze zdjęcia swych języków tak, by mógł prowadzić badania. Lekarz twierdzi, że niektórzy zgłaszają małe guzy w ustach, ale objawy jako całość nie zostały jeszcze zidentyfikowane. Stan infekcji może również przejawiać się obrzękiem języka, nietypowymi owrzodzeniami jamy ustnej i małymi grudkami koloru czerwonego lub białego.

Rzecznik Brytyjskiego Towarzystwa Stomatologicznego, profesor Damian Walmsley, powiedział, w rozmowie z „Daily Express” że bolesne plamy są często tylko wskazówką, że dana osoba jest osłabiona, a jej układ odpornościowy nie jest w najlepszej formie. – Mogą również wystąpić u osób, które przyjmowały antybiotyki lub stosowały inhalatory na astmę – mówi. Jednak także według niego utrzymujące się przez trzy dni takie objawy powinny być wskazówką, iż należy zgłosić się do lekarza.

Według profesora Tima Spectora NHS powinno rozszerzyć listę symptomów koronawirusa, o takie objawy jak choćby nietypowe wysypki, czy „dziwny” wygląd koronawirusa.

Keep those #covidtongue pics coming- important to draw attention to these, skin rashes, covid toes and the 20+ symptoms of covid that go ignored. 35% of people have non-classic symptoms in the first three days when most infective. https://t.co/vegHQSrQKO

