To Antoni Macierewicz zablokował film Ewy Stankiewicz o Smoleńsku?

TVP zatrzymała emisję filmu Ewy Stankiewicz o katastrofie smoleńskiej. Zdaniem reżyserski to efekt nacisków Antoniego Macierewicza.

Rządowa TVP miała wyemitować film reżyserki Ewy Stankiewicz o katastrofie smoleńskiej „Stan zagrożenia”. Film, mimo zapowiedzi, nie został pokazany.

Jak się okazuje, to efekt wewnętrznej wojny w PiS o prawa do materiałów podkomisji Antoniego Macierewicza. Magazyn „Press” ujawnił, że film Stankiewicz już maju został zablokowany przez samego wiceprezesa PiS.

TVP tłumaczyła się, że do spółki „wpłynęły zastrzeżenia natury formalno-prawnej, stwarzające poważne wątpliwości co do ryzyka użycia w filmie materiałów prawnie chronionych”.

„Na krótko przed emisją zaczęto nagle szukać pretekstu do jej wstrzymania” – odpowiedziała w swoim oświadczeniu Ewa Stankiewicz.

Reżyserka wskazuje, że najpierw powodem miały być błędy językowe, a następnie prawne. „Wyciągnięto korespondencję sprzed 8 miesięcy – z maja ubiegłego roku – próbę interwencji jednego z polityków, który usiłował zablokować – już wtedy – emisję filmu. Żadne nowe zarzuty się nie pojawiły” – stwierdziła Stankiewicz.

Magazyn „Press” ujawnił, że Macierewicz pisał do ówczesnego prezesa TVP Macieja Łopińskiego. Wiceprezes PiS twierdził, że Ewa Stankiewicz nie miała zgody na wykorzystanie materiałów należących do podkomisji.

– Nikt o tym piśmie nie wiedział w telewizji – przekonuje informator „Press” z TVP. – Nie godzę się na żadną cenzurę treści filmu! – zapowiedziała Stankiewicz.

„Przegrała wolność słowa – zwyciężyły naciski polityczne. Nie zobaczycie Państwo filmu Stan Zagrożenia. Tak jak od 5 lat nie widzicie Raportu Podkomisji podstawowego narzędzia do naprawy bezpieczeństwa Państwa, ani zarzutów Prokuratury. Tutaj sojusze są zdumiewające” – kończy oświadczenie Stankiewicz.

– Robi się wesoło. Czyżby to Antoni Macierewicz zablokował film Ewy Stankiewicz? „Bo prawo lotnicze nie pozwala”? Tomek Piątek tryumfuje – ocenił dr Tomasz Sommer.

Robi się wesoło. Czyżby to Antoni Macierewicz zablokował film Ewy Stankiewicz? "Bo prawo lotnicze nie pozwala"? Tomek Piątek tryumfuje. @Tomasz5ek https://t.co/Zk2nOjrI31 — Tomasz Sommer (@1972tomek) January 23, 2021

Źródło: Press