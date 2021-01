10 najbogatszych podczas pandemii zarobiło pół biliona dolarów. Zamknięty w lockdownie świat pogrąża się w największym kryzysie gospodarczym od 100 lat

Według organizacji humanitarnej Oxfam, 10 najbogatszych ludzi świata zarobiło od marca 540 miliardów dolarów. Zarobki wszystkich miliarderów są zaś większe niż to, co państwa przeznaczyły na „ratowanie” gospodarek niszczonych lockodownem.

Zajmująca się pomocą krajom rozwijającym się organizacja Oxford Committee for Famine Relief policzyła, że od początku pandemii, czyli od marca 2020 roku majątek 10 najbogatszych ludzi świata wzrósł o 540 miliardów dolarów. To dość by, zaszczepić przeciwko koronawirusowi wszystkich ludzi na świecie.

Bezprecedensowe wsparcie rządów dla ich gospodarek spowodowało boom na giełdzie, zwiększając bogactwo miliarderów, podczas gdy realna gospodarka stoi w obliczu najgłębszej recesji od stulecia.

Według raportu na całym świecie od 18 marca do 31 grudnia 2020 r majątek wszystkich miliarderów wzrósł o 3,9 biliona dolarów. Wynosi on obecnie 12 bilionów dolarów. To tyle ile najbogatsze kraje świata G20 wydały na walkę z pandemią i ratowanie gospodarek niszczonych przez lockdown.

Wsród 10 najbogatszych, których majątek urósł o 540 miliardów są założyciel Amazona Jeff Bezos, założyciel Tesli Elon Musk i założyciel Facebooka Mark Zuckerberg. W raporcie napisano, że Bezos zarobił tak dużo do września 2020 , że mógłby wypłacić wszystkim 876 tysiącom pracowników Amazona premię w wysokości 105tysięcy dolarów i nadal być tak bogatym, jak przed pandemią. Jednocześnie szacuje się, że z powodu pandemii i zamknięcia gospodarek aż 500 milionów ludzi pogrążyło się w ubóstwie.

Szczegółowe dane zostaną przedstawione w raporcie „ Wirus nierówności” który zostanie opublikowany w czasie mającego odbyć się wirtualnie Światowego Forum Ekonomicznego.