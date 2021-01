50% Szkotów chce ponownego referendum w sprawie niepodległości

Opublikowany w niedzielę 24 stycznia sondaż twierdzi, że 50% mieszkańców Szkocji chciałoby kolejnego referendum w sprawie niepodległości. Wysoki procent zwolenników ma być konsekwencją Brexitu.

Większość szkockich wyborców w 2016 roku była przeciw wyjściu z UE. Teraz wywierają presję na premiera Borisa Johnsona, aby zaakceptował ponowne głosowanie. Sondaż opublikował 24 stycznia przez „Sunday Times”.

50% szkockich wyborców opowiada się za przeprowadzeniem ponownego referendum w sprawie niepodległości, 52% respondentów opowiada się za niezależnością swojego kraju. Sondaż wskazuje również, że 51% wyborców w Irlandii Północnej także chciałoby referendum w sprawie zjednoczenia Irlandii.

Wyniki sondażu są na rękę premier Szkocji Nicoli Sturgeon, która jest również przywódczynią separatystycznej SNP. Ona też apeluje o przeprowadzenie referendum w sprawie niepodległości Szkocji. Jej obóz przegrał głosowanie w 2014 roku i 55% Szkotów powiedziało wówczas „nie”. Dwa lata później 62% Szkotów zagłosowało jednak przeciw Brexitowi.

Temat niepodległości powrócił więc natychmiast po głosowaniu w sprawie Brexitu. Skoro nie chciała go większość Szkotów, tom a być to argument za oderwaniem się od Wielkiej Brytanii. Decyzja o przeprowadzeniu nowego referendum należy do brytyjskiego premiera.

Boris Johnson jest zdecydowanie przeciw temu pomysłowi. Nicola Sturgeon w niedzielnym wywiadzie dla BBC wskazała, że liczy na mocne zwycięstwo SNP w wyborach lokalnych w maju przyszłego roku, co wywarłoby większą presję na Londyn.

SNP ma już nawet „mapę drogową” doprowadzenia do referendum. Miałoby się odbyć zaraz po zakończeniu pandemii, jeśli separatyści wygrają wybory lokalne.

