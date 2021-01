A w Krakowie zarabiają na pandemii. Komercyjne testy na lotnisku

Lotnisko Kraków Airport wprowadza od wtorku możliwość komercyjnego wykonania szybkiego testu antygenowego bezpośrednio przed lotem. To odpowiedź na wprowadzenie przez Królestwo Niderlandów wymogu posiadania przez podróżnych negatywnego wyniku takiego testu.

Zgodnie z zasadami wprowadzonymi przez Królestwo Niderlandów, od wtorku pasażer udający się do tego państwa musi posiadać negatywny wynik szybkiego testu antygenowego wykonanego najdalej cztery godziny przed wylotem.

Rzeczniczka krakowskiego portu Natalia Vince poinformowała w poniedziałek, że w Kraków Airport uruchomiona zostanie możliwość komercyjnego wykonania takiego testu przez pasażerów.

Test będzie można wykonać od 4 godzin do 40 minut przed rozkładową godziną wylotu bezpośrednich rejsów do Królestwa Niderlandów, tj. KLM do Amsterdamu oraz Ryanair do Eindhoven, w punkcie wymazowym zlokalizowanym bezpośrednio przed głównym wejściem do terminalu pasażerskiego.

Po wykonaniu testu, wydawane będzie stosowne zaświadczenie w języku polskim lub angielskim, potwierdzające uzyskany wynik testu.

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. Z powodu pandemii koronawirusa w całym zeszłym roku krakowski port obsłużył tylko 2,593 mln pasażerów, czyli o 69 proc. mniej niż rok wcześniej.

(PAP)