Banda nastolatków katuje 15-letniego Ukraińca w Paryżu [VIDEO]

Jurij był uczniem koledżu i juniorem grającym w piłkarskim klubie Athlétic Club Boulogne-Billancourt. Do pobicia doszło w piątek 15 stycznia. Drastyczne sceny obiegają jednak internet, a sprawą interesują się już politycy. Ten lincz jest ilustracją przemocy podmiejskich band.

Do masakry doszło w XV dzielnicy Paryża na Beaugrenelle. Stawiane są różne hipotezy, od porachunków kibiców, po pomylenie Jurija z jakimś członkiem innej bandy. Politycy widzą w tym jednak zjawisko szerzenia się bezprawia na francuskich ulicach. Sprawa zrobiła się tak głośna, że z matką ofiary skontaktował się nawet w sobotę 23 stycznia doradca prezydenta Macrona.

Minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin również wyraził współczucie dla rodziny i zapewnił, że śledztwo powinno „pozwolić na wyjaśnienie faktów i złapanie sprawców tego plugawego czynu”.

Głosy potępienia są powszechne. No może poza lewicą, która ze względu na najbardziej prawdopodobne pochodzenie imigranckie zakapturzonych napastników, bagatelizuje wydarzenie.

Wielokulturowa lewica wręcz odwraca kota ogonem i twierdzi, że gdyby Jurij nie był białym chłopakiem, to afery by nie było. Była rzecznik lewicowej partii Zbuntowana Francja (LFI) pani Raquel Garrido nazwała naet polityków prawicy, którzy zwracali uwagę na stan bezpieczeństwa państwa… „padlinożercami”.

Młody Ukrainiec wracał z treningu piłkarskiego z kolegami. Ci zdążyli uciec, Jurij się potknął i bandyci go dopadli, kopiąc, okładając metalowymi prętami, a nawet czymś, co przypomina młotek lub francuski klucz.

Według kuzyna ofiary, który udzielił wywiady TV LCI, bandyci przyjechali prawdopodobnie z niedalekiego Vanves i szukali porachunków z sąsiednimi podparyskimi miastami. Policja poszukiwała nadal sprawców.

Pobicie potępili francuski piłkarz Grizeman i były bramkarz Realu Madryt Iker Casillas. Ten ostatni napisał na Twitterze: „Co to za świat? Co robimy źle?”. Ambasador Ukrainy we Francji Wadym Omelczenko informował o stanie zdrowia Jurij i dziękował politykom za współczucie dla rodziny. Ambasador wezwał również świadków w celu zidentyfikowania napastników.

🇫🇷 Terrifying assault of a young Ukrainian in #Paris. The kid just turned 15, he is in coma and his parents do not know if the child will survive.pic.twitter.com/q4LBPvfDsg

— Expat in Poland 🇵🇱 (@BasedPoland2) January 22, 2021