Brazylia pogrążona w żałobie. Kolejna katastrofa samolotu z piłkarzami na pokładzie [FOTO/VIDEO]

Większość drużyny na mecz z ekipą Vila Nova udawała się samochodami, ale czterech piłkarzy wraz z prezesem postanowiło polecieć awionetką.

Niestety, na miejsce nie dotarli. Maszyna rozbiła się tuż za pasem startowym.

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną tragedii. Na pokładzie znajdowało się czterech piłkarzy czwartoligowego klubu: Lucas Praxedes, Ranule, Marcus Molinari, Guilherme Noe, a także oraz prezes, Lucas Meitas. Nikt nie przeżył katastrofy – zginął także pilot.

Kondolencje do mało znanego brazylijskiego klubu Palmas śle cały piłkarski, i nie tylko, świat.

FIFA offers its condolences after a plane crash tragically claimed six lives in Brazil – including five members of Palmas Futebol e Regatas. Football extends its deepest sympathies to the victims and their families at this difficult time.

