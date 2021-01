Brytyjski uniwersytet mocno się ośmieszył za sprawą trzech małp

Jak donosi „The Sun”, uniwersytet postanowił usunąć ze swojej strony internetowej zdjęcie słynnych „trzech mądrych małp”.

Chodzi o tysiącletni symbol pochodzenia azjatyckiego. Każda z małp zakrywa inną część twarzy – oczy, usta i uszy. „Symbolizują japońskie przysłowie – „nie widzę nic złego, nie słyszę nic złego, nie mówię nic złego”.

Nie wiedzieć czemu, trzy małpy uznano za… „rasistowski stereotyp”. Decyzja mocno surrealistyczna. W dodatku urzędnicy brytyjskiego uniwersytetu przeprosili za jego… „dyskryminujący charakter”, chociaż powinni raczej przeprosić za swoje skojarzenia.

Pytany przez „The Times” kurator japońskiej kolekcji w British Museum Tim Clark nie rozumie problemu. Inni mówią o nowej „nadwrażliwości”. Dr Lucia Dolce zajmująca się buddyzmem japońskim, też uważa sprawę za nieporozumienie, bo trzy małpy w tej kulturze mają przesłanie pozytywne.

