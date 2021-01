Komusze i nazi idee wiecznie żywe. Brytyjski rząd chce rekrutować dzieci do… szpiegowania własnych rodziców i donoszenia na nich

Rząd Borysa Johnsona chce przeforsować przepisy pozwalające rekrutować dzieci jako agentów. Mogłyby one być wykorzystywane nawet do szpiegowania własnych rodziców.

Jeśli ustawa Covert Human Intelligence Source (CHIS) zostanie przyjęta przez brytyjski Parlament, 22 agencje rządowe, w tym służby celne i skarbowe, wywiad i policja będą mogły rekrutować dzieci jako „tajne źródła osobowe”, czyli agentów. Dzieci w wieku 16 i 17 lat można byłoby nawet wykorzystać do szpiegowania własnych rodziców. Nastolatkowie mieliby również ochronę prawna, gdyby w czasie swych zadań popełnili by przestępstwo.

Orwellowskie w swej naturze propozycje rządu Johnsona budzą wątpliwości nawet wśród posłów jego własnej partii.

– Kiedy raz zaczniesz podejmować takie działania, by umieszczać szpiegów w domach ludzi, to bez względu na cel, wydarzy się coś niedobrego. Rządu musi zagwarantować, że robienie takich rzeczy (rekrutowanie dzieci) nie będzie w państwie demokratycznym przychodziło łatwo – ostrzega w dzienniku „The Telegraph” Iain Duncan Smith, były lider Partii konserwatywnej i były minister.

– Wszyscy, z którymi rozmawiałem, byli przerażeni tym, kiedy im ten projekt przedstawiono – mówi David Davis, były sekretarz stanu ds. Brexitu. – To prawo pozwoli na to, by osoby w wieku 16 i 17 lat szpiegowały swoich rodziców. Da im również zezwolenie na popełnianie przestępstw, więc musi to być ściśle kontrolowane, a te zabezpieczenia muszą być większe niż to, co proponuje rząd.

Ustawa trafiła teraz do Izby Lordów, która wnosi poprawki. Wszystko jednak wskazuje na to, iż rząd będzie starał się je usunąć gdy ponownie zostanie przesłana do Izby Gmin.

– Nieletnich, jako tajnych źródeł osobowych używa się bardzo rzadko i tylko wtedy, gdy starannie rozważono dobro dziecka – broni projektu minister bezpieczeństwa James Brokenshire. – Może to być konieczne, by pomóc dziecku i innym młodym i bezbronnym osobom wydostać się z kręgu przestępstw, w którym się znajdują. Obejmuje to zapobieganie przestępczości ganów oraz ściganie jej, a także handlowi ludźmi przestępczości narkotykowej.

Projekt jest koszmarny – prosto z reżimów komunistycznego, czy nazistowskiego. O ile można zrozumieć w niektórych przypadkach wykorzystywanie dzieci do walki z przestępczością, czasami nawet przeciwko własnym rodzicom, o tyle robienie z tego oficjalnego procederu jest rodem z orwellowskich dystopii. Państwo nie ma takich celnych, czy podatkowych interesów, by tak nikczemnie postępować z dziećmi, by łamać najbardziej fundamentalne więzi – rodzinne.

W Wielkiej Brytanii łamanie dzieciom kręgosłupów, niszczenie ich psychiki staje się już powszechna praktyką. Dzieci namawiane są do tego, by donosić na swych rodziców jeśli chronią je przed bredniami i truciznami ideologii lgbt, czy nie chcą zgodzić się na to, by „zmieniały” płeć. Teraz takie postępowanie z dziećmi uzyskałoby oficjalne „wsparcie” państwa.