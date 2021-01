Konfederaci spotkają się z Morawieckim, żeby porozmawiać o szczepieniach. Kulesza: „Pozytywnie odpowiadamy na wszystkie zaproszenia”

Konfederacja prawdopodobnie weźmie udział w spotkaniu z premierem ws. szczepień. Zawsze korzystamy z zaproszeń do takich rozmów, nawet kiedy można by myśleć, że to strata czasu, bo premier nie odpowiada pytania – powiedział szef sejmowego koła Konfederacji Jakub Kulesza.

Szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk zaprosił w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego na wtorek na godz. 9 do kancelarii premiera przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych i sił politycznych na merytoryczną dyskusję na temat Narodowego Programu Szczepień.

„Zaproszenie dostaliśmy jak zwykle kilka godzin po tym, jak pan minister Dworczyk poinformował media o takim zaproszeniu, więc najpierw dowiedzieliśmy się o tym od dziennikarzy” – zaznaczył Kulesza.

Jednocześnie podkreślił, że „Konfederacja jest jedyną parlamentarną siłą polityczną, która do tej pory pozytywnie odpowiadała na wszystkie tego typu zaproszenia”.

„Braliśmy udział we wszystkich tego typu spotkaniach, nawet jeśli wrażenia z tych spotkań mogłyby nasuwać myśl, że była to wyłącznie strata czasu, bo pan premier nie odpowiadał na pytania. Dlatego też prawdopodobnie przedstawiciele Konfederacji wezmą udział w tym spotkaniu. Damy jeszcze znać, kto to będzie” – dodał Kulesza.

Pytany o oczekiwaniu związane ze spotkaniem, bądź postawienie warunków, tak jak np. Lewica, która chciałaby transmisji spotkania na żywo w internecie, poseł powiedział: „Stawianie warunków, co do możliwości spotkania jest zachowaniem dziecinnym, że ‚spotkamy się pod warunkiem, że będzie Lewica, czy Platforma Obywatelska, czy że będzie ono nagrywane’. To jest niepoważne. Zapraszający proponuje spotkanie, proponuje warunki, i albo ktoś przychodzi, albo nie. W polityce każde spotkanie, to okazja do zadania pytań, a nawet brak odpowiedzi, jest cenny, bo pokazuje intencje”.

Odnosząc się do poprzednich takich spotkań, Kulesza zwrócił uwagę, że „nawet bez obecności kamer można było zadawać pytania, spisać odpowiedzi lub ich brak, i później przekazać taką relację w mediach”. „I tego od nas oczekują wyborcy” – zaznaczył poseł.

Pytany o kłopoty z realizacją Narodowego Programu Szczepień wynikające z nieterminowych dostaw szczepionek przez producentów i ewentualne propozycje Konfederacji, poseł odparł, że „Polska potrzebuje teraz najbardziej nie boksowania się przez rząd z poszczególnymi firmami farmaceutycznymi i okłamywania obywateli, że szczepionka jest remedium na całe zło, i że już zaraz zakończy się pandemia”.

„To, czego potrzebuje Polska, to otworzenie systemu ochrony zdrowia, który jest sparaliżowany i otworzenie gospodarki, której zamknięcie także powoduje ogromne straty, nie tylko ekonomiczne, ale także społeczne, czy zdrowotne” – podkreślił poseł Konfederacji i jeden z liderów partii KORWiN.

Źródło: PAP, NCzas.com