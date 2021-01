„Ponad 100 płci.” BBC deprawuje dzieci i pierze im mózgi bredniami lgbt

BBC emituje program edukacyjny, w którym wmawia dzieciom, że jest ponad 100 płci. Wmawia także, że zmiana płci może dać dzieciom szczęście.

Program „Identity – Understanding Sexual and Gender Identities” („Tożsamość – Zrozumienie Tożsamości Płciowych i Genderowych”) prezentowany jest na platformie edukacyjnej dla nauczycieli i dzieci. Program o gender przeznaczony jest dla dzieci w wieku 9-12 lat.

BBC wmawia dzieciom, że zmiana płci może być środkiem do osiągniecia szczęścia poprzez uzyskanie swej prawdziwej tożsamości. Wśród wielu płci jakie sobie mogą „wybrać” dzieci jest wielopłciowośc, dwupłciowośc, dziwnopłciowośc, panseksualizm, bezpłciowość i co tam jeszcze – BBC ma dla dzieci cala paletę bredni lgbt.

W jednej ze scen w klasie dziecko zadaje „nauczycielce”, czy „edukatorce” seksualnej pytanie o to ile jest płci. Ta odpowiada, że jest ich ponad 100

-Jest tak wiele tożsamości płciowych. Więc wiemy, że mamy mężczyzn i kobiety, ale obecnie jest ponad 100, jeśli nie więcej tożsamości płciowych. Niektórzy są dwupłciowi. Inni mają naraz dwie rozdzielne płcie, inni, są płciowymi odmieńcami, a jeszcze inni, że nie mają żadnej identyfikacji płciowej, a są tylko sobą.

Jak donosi „Daily Mail”, ta nauczycielka w rzeczywistości nie jest żadną nauczycielką. Scena jest jednak nakręcona tak, jakby zarejestrowano prawdziwą lekcję.

W kolejnej scenie Leo – zmiennopłciowa pracowniczka medyczna opowiada dzieciom, iż dzięki zmianie płci stał się szczęśliwa. Tłumaczy 9-letnim dzieciom, że nie zmieniał płci po to, by zostać zmiennopłciowcem, tylko by osiągnąć szczęście.

– Chcę być szczęśliwy i by być szczęśliwy, muszę być wierny temu, kim naprawdę jestem. Nikt nie traktuje mnie odmiennie, ja czuję, że teraz (po zmianie płci) moje życie układa się lepiej i wszystko do siebie pasuje – opowiada 9-latkom Leo.

W filmie występuje również niejaki „Rachel”, która mówi dzieciom: że, „niektórzy ludzie mogą się urodzić i czuć, że są niewłaściwej płci. Mogą urodzić się dziewczynką i a czuć się chłopcami”

Oczywiście w tym propagandowym programie lgbt nie ma żadnych informacji o ryzykach związanych z tzw zmianą płci i o nieodwracalnych szkodach jakie może wywołać „terapia” hormonalna, czy zabiegi chirurgiczne.

Program spotkał się w Wielkiej Brytanii z duża krytyką . – Mówienie dzieciom, że jest więcej niż 100 płci, jest nonsensem i potencjalnie szkodliwe, ponieważ grozi normalizacją czegoś, co jest niezwykle rzadkie – powiedział w rozmowie z „Daily Mail” konserwatywny poseł Jackie Doyle-Price.

„BBC nie powinno uczyć dzieci nienaukowych bredni o teorii genderqueer. Są dwie płcie, a nie 100 płci” – napisał kandydat na burmistrza Londynu David Kurten.

W całej Wielkiej Brytanii publiczny nadawca jest bardzo krytykowany a w siłę rośnie akcja domagająca się pozbawienia BBC środków publicznych Stacja była nie tylko skrajnie nieobiektywna w trakcie kampanii referendalnej dotyczącej Brexitu, ale także później gdy mimo wyników głosowania zaciekle walczyła o pozostanie Wielkiej Brytanii w Unii.

Kolejną sprawą jest nachalne propagowanie ideologii lgbt i wszelkich związanych z nią bredni. W BBC panuje taka atmosfera, że przez dziesiątki lat mógł w niej pracować pedofil Jimmy Savile, który jak wynika ze wszczętych po jego śmierci śledztw, zgwałcił setki dzieci.