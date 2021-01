Przez COVID do Rządu Światowego [VIDEO]

Co nastąpi po pandemii COVID-19? Grzegorz Braun i dr Tomasz Sommer o Nowej Normalności.

Pandemia koronawirusa, COVID-19 i lockdowny zdominowały rok 2020. Wiele wskazuje, że rok 2021 będzie jeszcze gorszy.

Poseł Grzegorz Braun i dr Tomasz Sommer spotkali się, aby porozmawiać o tym, co czekać nas będzie jednak już po zakończeniu tego chaosu. Zdaniem reżysera możemy spodziewać się najgorszego.

– Nie żadna spiskowa teoria, tylko spiskowa praktyka. To ONZ, nie żadne tam fake newsy, które by skrupulatny cenzorski fact-checking mógłby zdemaskować, tylko oficjalna strona Organizacji Narodów Zjednoczonych i tam okazuje się, że mamy 17 celów zrównoważonego rozwoju – wskazał Grzegorz Braun.

– Czy ten Wielki Reset, także w wymiarze politycznym, geopolitycznym, czy nie będzie się wiązał z przeniesieniem aktywów politycznych i centrum gospodarczego na drugi kraniec Pacyfiku. Czy stolica świata nie ma znaleźć się za wielką wodą? – zastanawiał się reżyser.

Poseł ocenił, że warto zastanowić się, czy wydarzenia ostatnich tygodni, w tym zamieszki na Kapitolu miały tylko doprowadzić do skutecznej tranzycji władzy w Stanach Zjednoczonych, czy też plan jest szerszy.

– Czy to wszystko zmierza do doprowadzenia do bankructwa państwowości amerykańskiej, bankructwa nie tylko w wymiarze finansowym, ale także bankructwa ideowego, bankructwa wizerunkowego. I czy to nie jest próba postawienia Stanów Zjednoczonych, republiki masońskiej amerykańskiej, postawienia jej w stan upadłości, w stan likwidacji, z przeniesieniem aktywów za następny ocean – stwierdził Braun.

Źródło: Tomasz Sommer Extra