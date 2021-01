Łomża. Nauczycielka skazana za seks z 14-letnim uczniem

Pół roku za kratkami i pół roku po 30 godzin miesięcznie prac społecznych – taka kara czeka byłą nauczycielkę ze Szkoły Podstawowej w Kuziach. Kobieta uprowadziła 14-latka, a następnie uprawiła z nim seks.

Wyrok, który jeszcze nie jest prawomocny, wydał Sąd Okręgowy w Łomży. 35-latka dobrowolnie poddała się karze.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożyli rodzice 14-latka.

35-letnia nauczycielka angielskiego uprawiała seks z 14-latkiem. Działo się to w momencie, gdy pracowała w szkole we wsi Kuzie na Podlasiu, do której uczęszczał też chłopak.

Jak wyszło na jaw w toku śledztwa, nauczycielka wywiozła 14-latka do Białowieży za zgodą samego zainteresowanego, ale wbrew woli rodziców, czyli wbrew obowiązującemu prawu. Tam doszło do kilkukrotnego współżycia.

Oskarżonej zarzucono popełnienie dwóch przestępstw: uprowadzenia wbrew woli rodziców małoletniego poniżej lat 15 oraz kilkukrotnego obcowania płciowego z małoletnim.

Na poczet 6-miesięcznej kary więzienia zaliczono byłej nauczycielce trzymiesięczną odsiadkę. Za kratki trafiła, bo złamała sądowy zakaz kontaktowania się z nastolatkiem.

Poza wspomnianą karą aresztu oraz pracami społecznymi (pół roku po 30 godzin miesięcznie) sąd orzekł też wobec kobiety zakaz zbliżania się na odległość mniejszą niż 50 metrów do nieletniego i kontaktowania się z nim w jakikolwiek sposób przez 3 lata.

Dodatkowo kobieta dostała 7-letni zakaz wykonywania zawodu nauczyciela. Musi też zapłacić pokrzywdzonemu 15 tys. zł tytułem nawiązki.