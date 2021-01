Spotkanie z rządem ws. szczepień. Korwin-Mikke komentuje: stanowczo odcinamy się od stylu myślenia właścicieli niewolników

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów doszło do spotkania premiera Morawieckiego z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych ws. Narodowego Programu Szczepień. Oto, co po spotkaniu powiedzieli politycy.

W rozmowach uczestniczyli także minister zdrowia Adam Niedzielski, szef KPRM, pełnomocnik rządu ds programu szczepień Michał Dworczyk i główny doradca premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban.

Niedzielski powiedział, że dyskusja była gwałtowna, a zdania na temat luzowania restrykcji podzielone.

– Dzisiaj ta rozmowa była rozmową bardzo burzliwą, bo trzeba powiedzieć uczciwie, że te przedstawiane stanowiska były bardzo różne, nie tylko między nami a opozycją, ale różne wewnątrz opozycji – powiedział szef resortu zdrowia.

Spór o obostrzenia

Dodał, że różnice dotyczyły szczególnie podejścia do obostrzeń. Część opozycji na przykład wskazywała na konieczność ich luzowania. – Z drugiej strony mieliśmy głosy, które mówiły o tym, by przedłużyć istniejące regulacje do połowy lutego – zaznaczył Niedzielski.

Według Dworczyka z kolei ws. szczepień pojawiły się dwie „ciekawe propozycje” – ze strony Bartosza Arłukowicza oraz Władysława Kosiniaka-Kamysza.

– Oczekujemy odrobiny wysiłku i przygotowania, w zamian deklarujemy otwarcie na takie merytoryczne propozycje, jak np. Bartosza Arłukowicza (KO) w sprawie szczepienia osób leczonych onkologicznie, czy Władysława Kosiniaka-Kamysza (PSL) w sprawie farmaceutów – powiedział Dworczyk.

Skrytykował jednocześnie Cezarego Tomczyka z PO.

– Jeżeli mamy rozmawiać – rozmawiajmy merytorycznie i poważnie. Merytoryczna rozmowa wymaga odrobiny przygotowania, co wymaga odrobiny wysiłku. Przewodniczący klubu KO Cezary Tomczyk dzisiaj pyta o dostawy do Polski i żąda jawności na temat dostaw do Polski i harmonogramu szczepień. To wszystko od wielu dni jest publikowane na stronach rządowych gov.pl/szczepimysie – mówił Dworczyk.

Kukiz nie uzyskał odpowiedzi

– Po tym spotkaniu jesteśmy przekonani, że premier będzie szukał nowych źródeł pozyskania szczepionki – powiedział Kosiniak-Kamysz. – I myślę, że to spotkanie temu miało służyć, czy będzie przyzwolenie, czy jest zachęta dla premiera ze strony opozycji do poszukiwania nowych źródeł szczepionki – dodał.

Paweł Kukiz wybrał pięć – jego zdaniem najciekawszych – pytań, które napisali mu dzień wcześniej na Facebooku jego obserwujący.

Kukiz pytał przedstawicieli rządu m.in. o to jak wyglądają prace nad lekami na COVID-19 i kiedy poznamy wyniki badań nad amantadyną, o szczegóły funduszu kompensacyjnego za NOP (niepożądany odczyn poszczepienny), plany zakupu szczepionek poza pulą dla Unii Europejskiej, czy po zaszczepieniu personelu medycznego zostaną zlikwidowane teleporady i wrócą stacjonarne wizyty u lekarza oraz czemu rząd przestał się stosować do wyznaczonych przez siebie wytycznych, które definiowały strefy (zieloną, żółtą i czerwoną) oraz ewentualną kwarantannę, warunkujące je liczbę zakażeń.

– Na żadne z nich nie otrzymałem konkretnej odpowiedzi – podsumował Kukiz.

Konfederacja komentuje spotkanie

Spotkanie na Twitterze komentował Janusz Korwin-Mikke z Konfederacji.

„Trwa narada w RM. Lewicowa opozycja atakuje ‚rząd’ demagogicznie – i nie za to, za co trzeba. Kompletny bełkot. Nikt nie rozumie, że jeśli jest socjalizm (rozdawnictwo), to MUSZĄ być nierozwiązywalne problemy. Ciekawa informacja: 50% nauczycieli już przeszło CoV-19 bezobjawowo!!” – pisał prezes partii KORWiN.

„Pan Premier opuścił naradę. Na odchodnym powiedział, że państwa, które nie wprowadziły po Świętach lockdownu, jak np. Irlandia, gorzko tego żałują. Proszę na stronie https://worldometers.info/coronavirus/ kliknąć w główce tabeli Death/1M population. Polska jest na miejscu 31, a Irlandia na 46” – kontynuował poseł Konfederacji.

„Na zakończenie podziękowano nam za udział i oświadczono, że ‚Mamy wspólny cel: zaszczepienie jak największej liczby ludzi’!!! Nie!! KONFEDERACJA chce, by zaszczepili się ci, co chcą (tą szczepionką, którą chcą!) i stanowczo odcinamy się od stylu myślenia właścicieli niewolników!!” – podsumował Korwin-Mikke.

W mediach społecznościowych spotkanie komentował także Grzegorz Braun.

