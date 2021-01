20-dolarówka w walce z rasizmem. Ozdobi ją portret niewolnicy Harriet Tubman

Pomysł taki odrzucił Trump, ale Biden w amoku przekreślania wszystkich decyzji swojego poprzednika zapewne taki pomysł zrealizuje. Nowa administracja już stwierdziła, że „ważne jest, aby nasze banknoty, nasze pieniądze, odzwierciedlały historię i różnorodność naszego kraju”.

O sprawie donosi „Huffington Post”. Joe Biden za pośrednictwem swojego rzecznika Jen Psaki ogłosił zamiar umieszczenia portretu Harriet Tubman na 20-dolarówkach. Tubman była afroamerykańską abolicjonistką.

To zbiegła niewolnica, która podczas wojny secesyjnej przemycała setki niewolników do północnych stanów i Kanady.

Projekt umieszczenia jej na banknotach pojawił się w czasach prezydentury Obamy w 2016 roku. W ostatnich miesiącach pomysł powrócił za sprawą ruchu Black Lives Matter. Trump pomysł jednak odrzucił.

Tubman zastąpiłaby siódmego prezydenta USA Andrew Jacksona (1829-1837). 20-dolarówka to jeden z najczęściej używanych banknotów w kraju. W dodatku Ziutek Biden Jacksona akurat nie lubi, bo ten podobno cieszył się estymą Trumpa.

Donald Trump określił wybór Tubman jako element narzucania „politycznej poprawności”. Doradził, by umieścić taki portret na banknocie… dwudolarowym. Z tym, że ten nie jest już drukowany.

Harriet Tubman on the $20? Treasury Department to move forward with effort delayed by Trump https://t.co/8LQhlDIdNb

— CBS News (@CBSNews) January 26, 2021