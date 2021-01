Ambasada RP we Włoszech prewencyjnie ostrzegła tubylcze media przed pisaniem o „polskich obozach”

Przed obchodzonym dziś, 27 stycznia, Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu, polska ambasada zaapelowała do włoskich mediów, by używały poprawnej nazwy obozu Auschwitz. Zgodnie z formułą UNESCO to był „nazistowski niemiecki obóz koncentracyjny i zagłady”.

Ambasada zareagowała po tym, jak na różnych, zazwyczaj lokalnych włoskich portalach, ponownie pojawiło się sformułowanie „polski obóz”. Bezmyślność i brak wiedzy wykazał m.in. tygodnik diecezji w Padwie, dziennik „Il Gazzettino”, czy portal „Prealpina”.

W apelu do włoskich mediów podkreślono, że nie może dojść do „przykrych sytuacji”, które zmuszają do zwracania się o korektę i usunięcie określenia „polski obóz”. Zaznaczono, że sformułowanie to pogarsza „już panujące zamieszanie dotyczące historii Szoah”.

„Określenia te stanowią poważny i niebezpieczny błąd, który wypacza prawdę historyczną na temat Zagłady dokonanej przez nazistowskie państwo niemieckie na okupowanym terytorium Polski i zasiewa wątpliwość w sprawie jego odpowiedzialności, obrażając w ten sposób pamięć o milionach polskich obywateli, Żydów oraz innych ofiar nazizmu” – głosi nota ambasady RP w Rzymie.

Przypomniano także, że nie istniały „polskie obozy”. Dlatego niedopuszczalne jest stosowanie tego sformułowania również jako skrótu myślowego w odniesieniu do położenia geograficznego.

Źródło: PAP