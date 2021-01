Czarny sen Allegro się ziścił. Amazon wchodzi do Polski!

Jeff Bezos i jego Amazon wchodzą do Polski. Allegro traci na giełdzie.

Drugi najbogatszy człowiek świata Jeff Bezos postanowił podbić Polskę. Amazon otwiera się na sprzedawców z Polski i rusza po dotychczasowych użytkowników Allegro.

Dotychczas Amazon był w Polsce obecny tylko „duchem”. Od 2014 zbudował u nas 9 centrów logistycznych, a niebawem powstaną kolejne.

Sama platforma w Polsce tak naprawdę nie była obecna. Polacy mogli tylko robić zakupy za pomocą polskojęzycznej wersji niemieckiego portalu Amazona.

Natomiast sprzedawcy z Polski w ogóle nie mogli wchodzić ze swoimi ofertami na platformę Bezosa. To właśnie się zmienia.

– Amazon od wielu lat wspiera polskich klientów oraz pomaga sprzedawać produkty polskich przedsiębiorców w naszych europejskich sklepach. Kolejnym etapem jest wprowadzenie pełnej oferty detalicznej dla konsumentów w Polsce i właśnie nadszedł czas na ten krok – poinformował Alex Ootes, wiceprezes ds. rozwoju Amazona w Unii Europejskiej.

Przedsiębiorcy z Polski już teraz mogą rejestrować swoje konta w polskojęzycznej wersji panelu Seller Central. Jest on dostępny pod adresem sell.amazon.pl.

– Cieszymy się, że możemy wzmocnić pozycję polskich firm za pośrednictwem Amazon, inwestując w narzędzia i usługi, które pomogą im się rozwijać. Jesteśmy przekonani, że skupiając się na tym, co naszym zdaniem klienci cenią najbardziej – niskich cenach, szerokim wyborze towarów i ich szybkiej dostawie – z czasem zdobędziemy zaufanie klientów w Polsce – zapewnia Alex Ootes.

Według nieoficjalnych informacji paczki z Amazon będą obsługiwać InPost (Paczkomaty) i Poczta Polska.

Wejście do polski giganta to najczarniejszy sen Allegro. Popularna w Polsce platforma od rana zaliczyła trzęsienie ziemi.

Po środowej informacji o wejściu pełnej wersji sklepu Amazona do Polski akcje Allegro taniały o ok. 4-7 proc. O godz. 10:30 spadek wynosił 5,89 proc., a po godz. 11 wzrósł do 7 proc.

Źródło: Wirtualne Media