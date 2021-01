Jak odzyskać smak i węch po COVID-19? Porady ekspertów

Jednym z objawów COVID-19, który może zostać z nami również po chorobie, jest utrata węchu i smaku. Eksperci mają kilka pomysłów jak przywrócić te zmysły – nie są to jednak żadne oficjalnie przyjęte sposoby.

– Odczuwanie smaku, podobnie jak odczuwanie zapachu, jest zależne od receptorów chemicznych w ustach i nosie, które wchodzą w reakcję z cząsteczkami w swoim środowisku, a następnie przesyłają je przez złożoną sieć neuronową do mózgu – mówi dr Kathleen Jordan.

Ekspertka wyjaśnia, że do zaburzeń tych zmysłów może doprowadzić również zwykłe przeziębienie.

– Uczucie smaku lub węchu powraca wtedy, gdy wychodzimy z przeziębienia i stanu zapalnego, ale wpływ czynnika chorobowego na zmysł węchu wydaje się być bardziej wyraźny w przypadku COVID-19 – mówi dr Jordan.

Według badań opublikowanych w Clinical Microbiology & Infection w 2021 r. ageuzja – utrata smaku – występuje u 30 do 70 proc. wszystkich pacjentów z COVID-19.

73 proc. osób biorących udział w rzeczonym badaniu odzyskało smak w ciągu sześciu tygodni. Nie jest to więc utrata na stałe, choć jest na pewno doskwierająca.

Jak przyspieszyć przywrócenie węchu i smaku? – Aerozole do nosa i ogólnoustrojowe środki steroidowe mogą być pomocne, ale powinny być stosowane zgodnie z zaleceniami lekarza – mówi dr Omid Mehdizadeh, otolaryngolog z Providence Saint John’s Health Center.

Poza tym przydatne mogą być np. „treningi węchowe”. – Trening węchowy obejmuje powtarzane i celowe wąchanie substancji zapachowych, takich jak cytryna, goździki i eukaliptus – mówi dr Jordan.

Obecnie bada się również wiele innych aerozoli do nosa – np. z witaminą A i omega-3 – jednak to wciąż testy. Warto spróbować, jeśli ktoś się niecierpliwi. Pamiętajmy przy tym, że po kilku tygodniach smak i węch same wrócą.

