„Kaczyński uruchomił wściekłe”. Gorące komentarze po opublikowaniu wyroku TK ws. aborcji

Trybunał Konstytucyjny, po trzech miesiącach, opublikował pisemne uzasadnienie wyroku ws. niezgodności aborcji eugenicznej z Konstytucją. Ruszyła fala gorących komentarzy.

„Odpowiedź już się szykuje na ulicach, ale przede wszystkim odpowiedź nastąpi, kiedy PiS straci władzę” – powiedziała na briefingu prasowym w Sejmie Barbara Nowacka, gorąca zwolenniczka aborcji.

„W sprawie aborcji od 1993 r. zgadzaliśmy się, że nikomu ta ustawa nie odpowiada. Nawet tę zgodę na niezgodę wysadził Kaczyński rękami J. Przyłębskiej. Bezprawny akt ma stać się dziś w Polsce prawem. Można wspierać kobiety w heroicznych wyborach, ale nie wolno ich do nich zmuszać!” – to z kolei opinia Szymona Hołowni.

Szybko odpowiedział mu Robert Gwiazdowski, który zasugerował, że Hołownia pomylił daty.

Naprawdę od 1993 a nie od 1996? W ustawie z 1993 roku art. 1 brzmiał:

"1. Każda istota ludzka ma od chwili poczęcia przyrodzone prawo do życia.

2. Życie i zdrowie dziecka od chwili jego poczęcia pozostają pod ochroną prawa" 😉 https://t.co/oZtTn6xzxo — Robert Gwiazdowski (@RGwiazdowski) January 27, 2021

Pomijając słuszność bądź nie wyroku, wielu uważa, że PiS celowo akurat teraz ponownie wrzuca do debaty publicznej temat aborcji, by na dalszy plan zepchnąć zamkniętą gospodarkę, a co za tym idzie falę obywatelskiego nieposłuszeństwa.

Oraz odwrócenie uwagi od:

– rekordowej ilości zgonów

– kolapsu programu szczepień

– protestu przedsiębiorców

– kolejnych wyroków uznających działania rządu za bezprawie https://t.co/srZmzHtyo1 — Emil Krawczyk (@krawczyk_emil) January 27, 2021

Nie dajmy się wciągnąć w temat zastępczy. Dzisiaj najważniejsza sprawa to zmuszenie władzy do przywrócenia ludziom możliwości zarabiania i wolności. https://t.co/kBR5IOLygr — Łukasz Warzecha (@lkwarzecha) January 27, 2021

„Strajk Kobiet” zapowiada natomiast powtórkę z jesieni i protesty na ulicach.

Wszystkie/wszyscy o 18.30 pod Trybunałem na Szucha.

Wydrukowali uzasadnienie, chcą drukować "wyrok".

Zróbmy im piekło, które zapamiętają do końca życia. — #StrajkKobiet (@strajkkobiet) January 27, 2021

Warszawa 18.30 pod TK.

Kraków: o 20 na ul Retoryka 7

Łódź: o 19 pod siedzibą PIS na Piotrkowskiej 141

Wrocław: o 19 pod Pręgierzem na rynku

Poznań: ok. 18 na placu Wolności.

Katowice: o 19 pod Katedrą Chrystusa Króla pic.twitter.com/RVP1V7xwtI — Klementyna Suchanow (@KSuchanow) January 27, 2021

A tutaj garść innych opinii – zarówno z prawej, jak i lewej strony.

Znakomite uzasadnienie wyroku TK. Logiczne, jednoznacznie wyłożone i uzasadnione tezy:

– życie człowieka zaczyna się od poczęcia,

– życiu przysługuje ochrona prawna,

– eugenika ani czyjś dobrostan nie mogą być uzasadnieniem dla odebrania komuś życia. Rządzie, publikuj!#ProLife — Michał Wawer (@MichalWawer) January 27, 2021

Nie szło ze szczepieniami, potężna liczba zgonów, ludzie są wkurzeni.

PiS postanowił wrócić do tematu aborcji. — Paweł Wroński (@PawelWronskigw) January 27, 2021

Uzasadnienie wyroku TK w końcu zostało opublikowane. Smuci jednak to, że Rząd i TK zamiast załatwić sprawę w konstytucyjnym czasie, sprowokował właśnie Lewicę do wyjścia na ulicę po raz kolejny i to pretekst by utrzymywać #lockdown albo zwiększać obostrzenia. #OtwieramyGospodarkę — Michał Urbaniak (@urbaniak_michal) January 27, 2021

PiS i Kościół dopięli swego i kobiety zostały przymuszone do rodzenia niezdolnych do przeżycia, zdeformowanych płodów. Barbarzyństwo z frazesem obrony życia na ustach. — Pawel Rabiej (@PawelRabiej) January 27, 2021

Długo oczekiwany komunikat. Uzasadnienie wyroku TK K 1/20 z 22 października 2020 dobitnie podkreśla, że o ile życie i zdrowie matki nie jest zagrożone – ochrona prawna życia dziecka jest pełna. To krok naprzód, stanowcze usunięcie czysto eugenicznej aborcji z polskiego prawa. https://t.co/Z3uc553AwB — Jerzy Kwaśniewski (@jerzKwasniewski) January 27, 2021

Kuriozalne uzasadnienie #WyrokNaKobiety opublikowane, a "wyrok" jeszcze dziś ma pojawić się w Dz.U. Cokolwiek się stanie, jedno się nie zmieni: Aborcja wszędzie była, jest i będzie. Telefon do Aborcji bez granic niezmiennie ➡️ 22 29 22 597 pic.twitter.com/wq9QAaG2WH — A. Dziemianowicz-Bąk (@AgaBak) January 27, 2021

No to jak to było z tym atakiem na Kapitol droga, nasza opozycjo? :)

"Atak tych, którzy nie pogodzili się z wynikiem wyborów", "atak na demokrację", "regularna wojna domowa", "motłoch" ;) pic.twitter.com/Y7CQJ1TtAf — Marcin Wątrobiński (@mar_watrobinski) January 27, 2021