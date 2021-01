Konfederacja o szczepieniach. „Każdy powinien się szczepić czym chce. WSZYSTKIE szczepionki powinny być dostępne w aptekach” [VIDEO]

Przedstawiciele Konfederacji – Janusz Korwin-Mikke, Michał Wawer i Witold Stoch – skomentowali dziś w Sejmie zasady szczepienia na COVID-19.

Na początku konferencji Michał Wawer – przedstawiciel nacjonalistycznego skrzydła Konfederacji – stwierdził, że jaki nigdy musi się zgodzić z ministrem Dworczykiem. Minister powiedział bowiem, że wszystkie partie poza Konfederacją mają wspólny cel.

Celem Konfederacji nie są wskaźniki wyszczepialności

– Faktycznie – celem Konfederacji nie jest zaszczepienie jak największej liczby Polaków. Celem Konfederacji jest zadbanie o to, żeby Polakom była podawana szczepionka, która jest bezpieczna – powiedział narodowiec.

Wawer stwierdził też, że „takiej sytuacji obecnie nie mamy”. – Celem Konfederacji jest zdrowie i bezpieczeństwo Polaków, a nie osiągnięcie jak najwyższego wskaźnika wyszczepialności ani nabijanie portfeli producentom szczepionek – dodał Wawer.

Narodowiec poruszył również temat tzw. paszportu szczepionkowych, które są obecnie na agendzie UE. Wawer przypomniał, że UE nie ma nawet prawa zajmować się takimi kwestiami, a poparcie takiego projektu przez PiS będzie oznaczało, że szczepionki nie będą już do końca dobrowolne. Jeśli bowiem zaszczepione osoby będa posiadały więcej praw, to będzie to swego rodzaju szantaż.

Wawer pochwalił Francuzów, którzy opowiedzieli się przeciw takiej segregacji. Niestety nie mógł tego samego powiedzieć o Polakach.

– Przedstawiciel Polski poparł główny nurt polityki europejskiej – stwierdził z przykrością konfederata.

Wszystkie szczepionki powinny być dostępne w aptekach

Dobrowolności szczepień bronił również Janusz Korwin-Mikke – przedstawiciel wolnościowego skrzydła Konfederacji.

– Oczywiście każdy ma prawo się szczepić czym chce – stwierdził prezes partii KORWiN. – Jeżeli ludzie chcą się szczepić, to powinni móc się szczepić czym chcą.

Wolnościowiec dodał, że „w aptekach powinny być szczepionki wszystkie”. Dalej Korwin-Mikke krytykował zobowiązanie rządu polskiego, który deklarował, że nie będzie samodzielnie kupować szczepionek, tylko zostawi to w gestii UE.

Nestor polskiego ruchu wolnościowego stwierdził, że to „znakomicie sprzyja braniu łapówek w Unii Europejskiej”.

Co ciekawe, jeszcze do niedawna Korwina-Mikkego krytykowano za nawoływanie do kupowania szczepione poza UE. Teraz pomysł ten popiera większość partii. Prezes partii KORWiN nie omieszkał wspomnieć o tym w swoim wystąpieniu na konferencji.

– Trzeba się kierować własnym rozumem, a nie polegać na tych ludziach w Unii, gdzie po prostu są gigantyczne transakcje i gigantyczna korupcja – stwierdził polityk.

Dane dot. urodzeń i zgonów w 2020 roku są tragiczne

Witold Stoch przytoczył natomiast dane dotyczące demografii Polski w czasie lockdownu. – W listopadzie 2020 roku odnotowano 70 proc. więcej zgonów na choroby inne niż Covid-19 – przypomniał konfederata.

– Pokazuje to, że nie tylko Covid jest zagrożeniem, a […] całe zaangażowanie państwa zdaje się być przekierowane na tego wirusa – mówił dalej Stoch.

– Liczba urodzeń w 2020 roku była najniższa od 2004 roku – powiedział polityk.

Tymczasem zmarło najwięcej osób od czasów II wojny światowej. – Jeżeli będziemy funkcjonować w systemie, w którym Covid-19 jest najważniejszy i nic innego się nie to te spadki mogą być w kolejnych latach jeszcze większe – ostrzegł Stoch.

Konfederacja jest obecnie jedyną siłą w Sejmie, która otwarcie mówi o konieczności powrotu do normalności. Cała konferencja dostępna poniżej: