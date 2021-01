Takie są objawy gwoździa w mózgu. Prezes Młodzieży Wszechpolskiej versus Janusz Korwin-Mikke

Ziemowit Przebitkowski, prezes stworzonej przez Romana Giertycha Młodzieży Wszechpolskiej, zaatakował na Twitterze działaczy partii KORWiN.

„Tutaj ciekawy przykład do czego prowadzi każdy liberalizm, robienie z samowoli i egoizmu bożka. Panowie pochowali polskie flagi argumentując za przedsiębiorcą, że nie walczą o Polskę, walczą o siebie. Jest jasne, że sojusze z anarchistami przynoszą niedogodności, ale są granice” – napisał na Twitterze Przebitkowski.

Komentarz dotyczy zdjęcia opolskiego oddziału partii KORWiN, na którym widzimy działaczy wymachujących partyjnymi flagami. Flagi Polski również są na zdjęciu, ale za plecami działaczy. Nie wiadomo, czy komentarz wszechpolaka prawdziwie obrazuje całą sytuację.

Tak, czy inaczej, to raczej dobrze, że politycy nie wycierają sobie bez przerwy gąb flagą, jak czynią to partie pseudopatriotyczne. W podobnym tonie Przebitkowskiemu odpowiedział Janusz Korwin-Mikke.

„Nie rozumiem o co chodzi? To chyba dobrze, że ludzie nie chcą wykorzystywać flagi do prywatnych interesów?” – napisał prezes partii KORWiN.

Wszechpolakowi odpisał również lider Konfederacji w Poznaniu – Jakub Mierzejewski.

„Nie przypominam sobie, żeby ‚anarchiści’ z partii KORWiN byli w sojuszu z narodowymi socjalistami z Młodzieży Wszechpolskiej. Jedynym młodzieżowym środowiskiem w Konfederacji są Młodzi Dla Wolności” – napisał Konfederata.

Inni komentując przywoływali słynne słowa Janusza Korwina-Mikkego, który powiedział kiedyś, że narodowcy mają „gwóźdź” w mózgu.