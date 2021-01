Węgry już się zabrały do roboty w sprawie cenzury ze strony gigantów internetowych

Varga podkreśliła, że władzom zależy tylko na tym, by wielkie firmy technologiczne działały zgodnie z prawem, w sposób przejrzysty i umożliwiający kontrolę.

Minister powiedziała, że Węgry nadal współpracują w przygotowaniu przepisów unijnych, które mają unormowac wszystkie te kwestie. Jednak ostatnie wydarzenia pokazały, że „dla dobra ludzi trzeba podjąć szybsze działania”. Jej zdaniem obecnie „każdego można arbitralnie wykluczyć z przestrzeni online bez oficjalnej, przejrzystej i uczciwej procedury oraz bez możliwości odwołania”.

„Świadome karanie w przestrzeni cyfrowej z pobudek ideologicznych lub biznesowych nie może odbywać się na Węgrzech bez konsekwencji! Wolność rzadko jest dawana w prezencie. Teraz musimy wywalczyć o wolność cyfrową” – oznajmiła minister.

Varga zarzuciła wcześniej właścicielom mediów społecznościowych, że naruszają „podstawowe demokratyczne normy prawne”, ograniczając dostęp do profilów ze względów politycznych. Podkreśliła, że chodzi jej o tzw. shadowban, gdy „media społecznościowe potajemnie ograniczają w celach politycznych widoczność profili użytkowników”. Według węgierskiej minister „Facebook ogranicza chrześcijańskie, konserwatywne i prawicowe opinie w taki sposób, że zmniejsza ich dostępność”.

Facebook jest serwisem, z którego intensywnie korzystają takie postaci węgierskiej polityki, jak premier Viktor Orban, minister Varga czy szef dyplomacji Peter Szijjarto. Profil Orbana obserwuje ponad milion osób, a profil Szijjarto ponad 200 tys.

Big tech companies do not just focus on shaping the world in their own area but also try to impose the world view of their owners on their users.

For example, it is not Facebook’s job to censor certain news related to migration,”

Hungarian Justice Minister Judit Varga

🇭🇺 pic.twitter.com/ygwtbWG70C

— Visegrad 24 🇨🇿🇭🇺🇵🇱🇸🇰 (@visegrad24) January 9, 2021