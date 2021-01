Lockdown przedłużony do 14 lutego. Kuriozalna konferencja ministra Adama Niedzielskiego [VIDEO]

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski najpierw opisał sytuację pandemiczną w krajach Europy, a następnie obwieścił, że zmiany lockdownowe w Polsce będą prawie niezauważalne.

Niedzielski zapowiedział przedłużenie „zasad bezpieczeństwa” w „etapie odpowiedzialności”, który potrwa co najmniej do 14 lutego. Zmiany w koronaobostrzeniach nie obejmują branży gastronomicznej, hotelarskiej, fitness. Nie ma też zmian dotyczących zgromadzeń i spotkań towarzyskich. Uczniowie starszych klas nie wrócą na razie do szkół.

Jak mówił minister zdrowia, „zmiany, które w rzeczywistości wprowadzimy” to otwarcie sklepów w galeriach handlowych w reżimie sanitarnym. Ponadto otwarte zostaną także galerie sztuki i muzea, również w reżimie sanitarnym. Obowiązuje zasada 1 os. na 15 m kwadratowych.

Szef polskiego resortu zdrowia przyznał, że decyzje o tym, które branże otworzyć podjęto na podstawie badań prowadzonych w USA.

Od 28 grudnia ub.r., pierwotnie do 17 stycznia 2021 r., zostały wprowadzone dodatkowe koronaobostrzenia w związku z mniemaną epidemią koronawirusa. Zamknięto m.in. hotele, stoki narciarskie i gastronomię. Obostrzenia zostały później przedłużone do 30 stycznia. Teraz nastąpiło ponowne ich przedłużenie do 14 lutego.

Źródło: KPRM