Mężczyzna zmarł po podaniu szczepionki na COVID. Są pierwsze wyniki sekcji zwłok

20 stycznia po przyjęciu szczepionki na COVID zmarł 73-letni mężczyzna. Był podopiecznym Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie w woj. dolnośląskim. Prokuratura podała pierwsze wyniki sekcji zwłok.

Przypadek 73-latka ujęto w rządowym raporcie dotyczącym niepożądanych odczynów poszczepiennych. Aby wyjaśnić przyczyny zgonu, zlecono sekcję zwłok.

Mężczyzna został zaszczepiony i jeszcze tego samego dnia poczuł się gorzej. Mimo że wzywano pogotowie ratunkowe, 73-latek nie został jednak zabrany do szpitala. Ratownicy jedynie podali mu leki. W efekcie zaszczepiony zmarł następnego dnia.

Dyrektor Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie, którego podopiecznym był zmarły, twierdził, że miał on miażdżycę, problemy z poruszaniem się oraz krążeniem. W ośrodku przebywał od 40 lat.

Cytowany przez „Gazetę Wyborczą” rzecznik prokuratury okręgowej w Oleśnicy, Radosław Żarkowski, przekazał, że sekcja zwłok wykluczyła udział osób trzecich. Co więcej, biegli nie biorą pod uwagę wstrząsu anafilaktycznego, ponieważ mężczyzna zmarł 36 godzin po podaniu szczepionki.

Ostateczna przyczyna zgonu wciąż jest jednak nieznana. Ujawnić ją mają badania wycinków narządów wewnętrznych pobranych podczas sekcji zwłok. Wyniki mają być znane w ciągu trzech miesięcy.

73-latek był ubezwłasnowolniony. Z tego powodu zgodę na jego szczepienie wydał jego opiekun prawny. Mężczyzna był niepełnosprawny intelektualnie. Wiadomo, że zmarły nie miał wcześniej koronawirusa.

W opisie widniejącym w rządowym raporcie dot. niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) wskazano, że pacjent miał „gorączkę, spadek ciśnienia tętniczego, tachykardię”. Ponadto „trzy razy wzywano ZRM (Zespół Ratownictwa Medycznego – przyp. red.)”.

W okresie od 27 grudnia 2020 roku do 21 stycznia 2021 roku resort zdrowia przekazał do Państwowej Inspekcji Sanitarnej dane o 283 NOP-ach. 231 z nich miało łagodny charakter – miały to być głównie łagodne zaczerwienienia w miejscu wkłucia.

