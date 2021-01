Paulo Sousa: „Lewandowski najlepszy na świecie. Polska ma być zespołem ambitnym i odważnym”

W czwartek o godz. 13 odbyła się konferencja prasowa nowego selekcjonera reprezentacji Polski Paulo Sousy. Portugalczyk odpowiedział na wiele pytań, m.in. pokusił się o porównanie Roberta Lewandowskiego i Cristiano Ronaldo, zapewnił też ma wizję na funkcjonowanie zespołu.

Sousa podkreślił, że głównym elementem będzie zaszczepienie w zawodnikach wiary w zwycięstwa.

– Chcę widzieć zespół, który jest odważny, który jest ambitny, który wie jak rozgrywać piłkę, wie jak zbliżać się do pola karnego przeciwnika. (…) Musi to być zespół, który daje z siebie wszystko, który cieszy się, że może dawać z siebie wszystko i dzięki temu nasz kraj może być dumny – mówił.

Co do samej gry, zaznaczył, że Polska jest zespołem, który może i powinien zdobywać wiele bramek. – Mamy pomysł jak zaplanować grę i jak to zorganizować – zapewnił.

Na celowniku nowego sztabu są też piłkarze, którzy do tej pory nie mieli okazji grać z orłem na piersi.

– Na razie za dużo niespodzianek nie będzie. Obecnie mamy 8-10 zawodników polskiej ligi, którym się przyglądamy. W kadrze U21 jest 1-3 zawodników, których obserwujemy – podkreślił.

Trener zapewnił też, że wie jak smakuje praca z reprezentacją.

– Mam też doświadczenie jeżeli chodzi o kadrę narodową, ponieważ pracowałem w portugalskiej kadrze narodowej. Byłem w niej zaangażowany przez sześć lat – przypomniał.

Dalej przyznał, że kapitan naszego zespołu jest dzisiaj w absolutnej piłkarskiej czołówce. Porównał go ze swoim legendarnym rodakiem.

– Robert jest aktualnie najlepszym zawodnikiem na świecie, jego kariera rozwija się fenomenalnie. Każdego roku osiąga sukcesy. Jest coraz lepszy. Jeśli chodzi o Cristiano Ronaldo już jest legendą, biorąc pod uwagę wyniki i rekordy. To są zawodnicy, którzy stanowią o różnicy zarówno w klubie jak i w kadrze – zaznaczył.