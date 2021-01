Powrót „Bestii ze Wschodu”? Silny mróz i obfite opady śniegu znowu w natarciu. Temperatura spadnie nawet do -18 st. Celsjusza

Mrozy wracają. Pogoda w Polsce zaczyna być kształtowana przez system frontów, odpowiedzialny za zimę m.in. w azjatyckiej części Rosji. Pod koniec tygodnia poranki mogą nas witać kilkunastostopniowym mrozem. Pojawi się też śnieg.

W weekend nad Polską pojawi się bardzo mroźne powietrze znad Skandynawii, które przygna wyż powstały nad Atlantykiem.

W tym samym czasie nad Skandynawią zatrzymają się układy niżowe.

Wędrujący niż spowoduje, że z północy przejdzie kolejna fala arktycznego powietrza.

„Jednak coraz potężniejsze niże nad Północnym Atlantykiem, zasilane zimnym powietrzem nad Grenlandią, już we wtorek zaczęły spychać wyż na południowy wschód. Przez Polskę często będą przechodzić niże zasobne w wilgoć. Z racji niskich temperatur spodziewajmy się opadów śniegu” – czytamy w prognozie „Wirtualnej Polski”.

W piątek na wschodzie, centrum i południu Polski pojawią się opady śniegu. Do południa umiarkowanie będzie prószyć na Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Trochę mniejsze opady pojawią się w Beskidzie Śląskim, w Małopolsce, na Podkarpaciu, Suwalszczyźnie, Podlasiu i Mazowszu.

Pod koniec dnia nad resztą kraju bardziej się zachmurzy i spadnie do 10 cm śniegu. W Tatrach pojawią się śnieżyce, tam może spaść do 30 cm w ciągu doby.

W weekend będzie bardzo zimno. W nocy powstanie mroźny pas od Podlasia, przez Warmię i Suwalszczyznę, tam termometry będą wskazywać nawet do – 12 st. Celsjusza. Z kolei od Mazowsza, przez Ziemię Łódzką, Wielkopolskę, Dolny Śląsk, Opolszczyznę i Ziemię Lubuską będzie do -8 st. C. Na Nizinie Szczecińskiej i Pomorzu Zachodnim temperatura spadnie do -3 st. C.

Najzimniej będzie w regionach podgórskich i na Podhalu. W niedzielę rano temperatura spadnie nawet do – 18 st. C. W dzień również będzie bardzo zimno.