„Psychopatyczny minister”. „Tylko opór ich powstrzyma”. Fala komentarzy po konferencji ministra Niedzielskiego [VIDEO]

Za nami konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, podczas której ten poinformował, iż większość restrykcji zostanie utrzymana do 14 lutego. W sieci pojawiła się fala krytycznych komentarzy.

– Przedłużamy zasady bezpieczeństwa w tzw. etapie odpowiedzialności. Będzie obowiązywał do 14 lutego; potem dalsze decyzje – poinformował Niedzielski. Otwarte będą jedynie zamknięte dotychczas sklepy w galeriach handlowych, galerie sztuki oraz muzea.

Wycofano się także z godzin dla seniorów. Bez zmian pozostaje stan prawny dla restauratorów, hotelarzy czy branży fitness. Także w szkołach nauczanie stacjonarne przewidziano jedynie dla klas I-III.

Komentarze po konferencji

W sieci pojawiła się cała masa krytycznych komentarzy. – Mówiłem, że trzeba być ciężkim frajerem, żeby wierzyć, że oni sami odpuszczą. Trzeba masowo otworzyć firmy, tylko opór ich powstrzyma przed dalszym brnięciem w to szaleństwo – napisał Sławomir Mentzen.

– Z pierwszej części konferencji Ministra Niedzielskiego wynika, że a) inni mają gorzej i b) musimy robić to co robią inni, którzy dotychczas, we wszystkich innych dziedzinach, zawsze się mylili – komentuje poseł Artur Dziambor.

Do sprawy odnieśli się też dziennikarze i publicyści. – Czyli restauracje i stoki zamknięte na dwa kolejne tygodnie. Spotkania po 5 osób. Szkoły zamknięte. Otwierają tylko galerie. Mordowanie gospodarki trwa – komentuje redaktor naczelny nczas.com Tomasz Sommer.

– Kolejne dwa tygodnie robienia sobie jaj z ludzi, przedsiębiorców, podatników. Tak jak pisałem: nie ma na co czekać. Otwierać, brać prawników, walczyć w sądach. Trzymam kciuki za branżę fitness i jej masowe otwarcie od 1 lutego – pisze z kolei publicysta Łukasz Warzecha.

Dodaje też: W zasadzie to jest dobrze, że na konferencje wystawiają psychopatycznego ministra robota. Ten jego patologiczny brak empatii musi ludzi dodatkowo irytować, więc mobilizacja przeciw tym kretynizmom będzie większa.

– Przecież tej konferencji @a_niedzielski nie da się słuchać. Stek bzdur i głupot kompletnie oderwanych od rzeczywistości. Utrzymujemy obostrzenia, bo niedawno w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i San Escobar było dużo zakażeń. Na szczęście nikt już Was nie traktuje poważnie – pisze redaktor nczas.com Radosław Piwowarczyk.

– Czas mówić o tym otwarcie, że za zniszczenie warunków życia gospodarczego setek tysięcy Polaków odpowiada nie tylko rząd i pseudoopozycja, ale też „antyrządowe” media. To one nakręcają atmosferę strachu i przyzwolenia na łamanie podstawowego prawa obywatelskiego – prawa do pracy – komentuje poseł Krzysztof Bosak.

– Samobójstwo ze szczególnym udręczeniem – skomentował publicysta Rafał Ziemkiewicz.