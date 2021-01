Sobolewski zapowiada „nowy polski ład”. „Będzie dotyczyć każdej dziedziny życia – to kwestia miesiąca”

Krzysztof Sobolewski z Prawa i Sprawiedliwości był gościem w Radiu Wnet. Polityk mówił m.in. o planach rządu na „postCOVIDową sytuację” w Polsce.

– To kiedy, to tylko mogę powiedzieć, że kwestia raczej miesiąca najbliższego, gdy będziemy mogli przedstawić założenia i koncepcję tego, co już dziennikarze określają jako nowy polski ład, natomiast mówię, to kwestia prawdopodobnie miesiąca. Wszystko zależy od sytuacji pandemicznej – stwierdził Krzysztof Sobolewski w rozmowie z Łukaszem A. Jankowskim w Radiu Wnet.

– Będzie to nasza odpowiedź na to, jaki obraz wyłoni się z postCOVID-owej sytuacji. To będzie nasza odpowiedź – mówił dalej, dodając, że będzie to dotyczyć każdej dziedziny życia społecznego.

Przypomnijmy, że według wcześniejszych planów rządu Polska powinna od 34 dni znajdować się w ogólnopolskiej żółtej strefie. Jednak mimo spadku liczby wykrywanych zakażeń rządzący nie zdjęli lockdownu, tylko go zaostrzyli. Trudno więc traktować „plany” rządzących poważnie.

Drugim tematem poruszanym w rozmowie był wyrok TK ws. aborcji. Polityk był pytany o ewentualną ustawę aktualizującą prawo aborcyjne w Polsce.

– To wrócę do początku, gdy mówiłem, że po przeanalizowaniu dogłębnym tego uzasadnienia [do wyroku TK ws. aborcji] będziemy przedstawiać dalsze działania, które nie wykluczają też i takiego kierunku, ale najpierw musimy jednak przeanalizować uzasadnienie. 150 stron – stwierdził Krzysztof Sobolewski.

Źródło: Radio Wnet