Sommer: Niedzielski z Kaczyńskim ZAKPILI z Polaków! Pitoń i Góralskie Veto NIE ODPUSZCZĄ! [VIDEO]

Mateusz Morawiecki i jego ekipa przedłużyli lockdown dla wielu przedsiębiorców. Aby to przykryć użyto Trybunał Konstytucyjny i Strajk Kobiet.

Na ulicach polskich miast trwają protesty Strajku Kobiet. To reakcja publikację uzasadnienia do wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji.

Jednak publikacja nie była przypadkowo. Publikacja nastąpiła tuż przed dniem ogłoszenia wydłużenia lockdownu w Polsce.

W czwartek minister zdrowia ogłosił, że lockdown potrwa co najmniej do 14 lutego. Otwarte zostają jedynie galerie handlowe, przy czym branża gastronomiczna, a co za tym idzie restauracje, pozostają zamknięte.

Dr Tomasz Sommer nie wierzy, że te dwa wydarzenia nastąpiły w przypadkowym czasie. Strajk Kobiet i tłumy wściekłych liberałek na ulicach przykrywa bowiem Góralskie Veto i akcję #OtwieraMY.

– Policzek w twarz przedsiębiorców, policzek w twarz wszystkich ludzi, którzy myśleli, że jednak lokale gastronomiczne i hotele zostaną otwarte. Przypominam, że mamy w Polsce najostrzejszy reżim w Europie w tej sprawie – wskazał dr Sommer.

– Trzeba było to poprzedzić jakimiś specjalnymi akcjami. Tą akcją było wypuszczenie czarownic na miasto. Czarownice przez parę dni będą rozrabiać – dodał dr Sommer.

Sebastian Pitoń, lider Góralskiego Veta, już w środę spodziewał się, że uruchomienie TK było przygotowaniem do przykrycia lockdownu. Jednak przedsiębiorcy się nie przejmują i nie zamierzają odpuszczać swojego strajku.

Źródło: Tomasz Sommer Extra