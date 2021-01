Chiny nie będą już uznawać specjalnych brytyjskich paszportów mieszkańców Hongkongu

Komunistyczne Chiny przestają uznawać specjalne paszporty brytyjskie wystawiane przez Londyn niektórym obywatelom Hongkongu, dawnym poddanym brytyjskim.

To odpowiedź na decyzję rządu Wielkiej Brytanii, który ogłosił wejście w życie jego przedłużenie. Londyn zareagował w ten sposób na wprowadzenie przez Chiny w zeszłym roku tzw. ustawy o bezpieczeństwie narodowym. Ograniczała ona prawa mieszkańców byłej kolonii brytyjskiej.

Obywatele Hongkongu posiadający brytyjski paszport zagraniczny („BNO”) mogą mieszkać i pracować w Wielkiej Brytanii jeszcze przez kolejne 5 lat. Da im to później prawo do ubiegania się obywatelstwo. Takie dokumenty wydawano po przekazaniu Chinom Hongkongu w 1997 r.

Do tej pory osoby z paszportami zagranicznymi z Hongkongu mogły przebywać w Wielkiej Brytanii tylko przez sześć miesięcy. W dodatku bez możliwości podejmowania tam pracy.

W odpowiedzi Pekin wyraził swoje „oburzenie”. „Od 31 stycznia Chiny nie będą już uznawać tak zwanych brytyjskich paszportów zagranicznych jako dokumentów podróży lub dokumentów tożsamości” – oświadczył rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Zhao Lijian.

Dodał, że Pekin „zastrzega sobie prawo do podjęcia dodatkowych działań”. Jego zdaniem „Wielka Brytania zamienia dużą liczbę mieszkańców Hongkongu w obywateli brytyjskich drugiej kategorii”.

Nie wiadomo, co decyzja Pekinu oznacza w praktyce. Prawdopodobnie mieszkańcy Hongkongu z paszportami BNO nie będą już mogli wjeżdżać do Chin kontynentalnych. Z tym, że osoby takie mają też na ogół i paszporty Hongkongu, które na wjazd do Chin kontynentalnych pozwalają.

Paszporty BNO służą do wjazdu na terytorium Wielkiej Brytanii lub innego kraju uznającego ten dokument podróży. Brytyjski premier Boris Johnson powiedział w piątek 29 stycznia, że nowe prawa mają „uhonorować głębokie historyczne i przyjacielskie więzi z ludnością Hongkongu” i bronić wolności.

Minister spraw zagranicznych Dominic Raab przypomniał, że narzucona w dawnej kolonii ustawa „o bezpieczeństwie narodowym”, „stanowi wyraźne i poważne naruszenie wspólnej deklaracji chińsko-brytyjskiej” podpisanej przed zwrotem tego terytorium.

Według Londynu paszporty BNO ma około 350 000 osób. Liczba ich posiadaczy prawie się podwoiła od czasu rozpoczęcia protestów w Hongkongu półtora roku temu. W teorii 2,9 miliona mieszkańców tej enklawy, czyli wszyscy urodzeni przed 1997 rokiem mają prawo taki dokument uzyskać. Londyn szacuje, że przedłużenie wiz pobytu do 5 lat, może przyciągnąć w najbliższych latach 322 400 obywateli Hongkongu.

