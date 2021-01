Dni Morawieckiego są już policzone? Nowy premier? „Kaczyński wymieni zderzak, który się trochę zużył”

Szef klubu KO Cezary Tomczyk był gościem Grzegorza Kępki w Polsat News. Polityk podzielił się z widzami krążącymi po Sejmie pogłoskami dot. przyszłości premiera Mateusza Morawieckiego.

Pogłoski o tym, że Mateusz Morawiecki ma odejść pojawiają się regularnie – ostatnio częstotliwość się zwiększyła. Teraz o podobnych rewelacjach mówi polityk z opozycji – Cezary Tomczyk.

Według Tomczyka Jarosław Kaczyński szuka świeższej twarzy – Morawiecki bowiem już się „trochę zużył”.

– Wydaje się, że dni premiera Mateusza Morawieckiego mogą być już policzone i prezes Kaczyński myśli o zmianie premiera, żeby wymienić zderzak, który się już trochę zużył – powiedział Tomczyk.

Dalej polityk PO mówił o tzw. repolonizacji mediów.

– Warto się zatrzymać na panu Obajtku, który jest prezesem Orlenu, bo to człowiek, który w przeszłości miał akt oskarżenia za korupcję, który był opisywany przez Dziennik Łódzki, który dzisiaj pan Obajtek kupił jako prezes Orlenu. Dzisiaj pozostaje zadać pytanie, czy Dziennik Łódzki w przyszłości będzie mógł napisać krytyczny tekst na temat pana Obajtka. To jest dzisiaj sytuacja, która ma miejsce. Likwiduje się media, a człowiek, który je likwiduje, kupuje w Polsce gazety dla koncernu paliwowego, który nie ma nic wspólnego z drukiem prasy, jest wg prezesa Kaczyńskiego gwiazdą – stwierdził polityk.

Mimo, że słowa te padły z ust polityka PO, to jest w nich dużo prawdy. To, co PiS nazywa „repolonizacją” jest w rzeczywistości „nacjonalizacją” – różnica jak między krzesłem i krzesłem elektrycznym.

– Ważne, żebyśmy nie wpadli w pewną pułapkę sami. Prezesowi Kaczyńskiemu i PiS-owi nie chodzi o to, żeby media były polskie. Chodzi o to, żeby media były PiS-owskie. A to jest zasadnicza różnica. Bardzo rzadko te dwa interesy idą ze sobą w parze. Wystarczy spojrzeć na to, co dzieje się w TVP – dodał polityk.

Źródło: Polsat News