Elon Musk wszechmogący. Miliarder jednym wpisem ozłocił fanów Cyberpunk 2077 posiadających akcje CD Projekt

Szef Tesli Elon Musk już nie raz pokazywał, że jego słowo jest sporo warte.

Było tak, gdy swoim wpisem „Używajcie Signal” doprowadził do masowego kupowania akcji przypadkowej spółki o takiej samej nazwie co popularny komunikator.

Teraz deszcz pieniędzy spadł… na Polaków. To efekt wpisu Muska, w którym chwalił się swoją nową Teslą.

Miliarder zachwalał swój nowy samochód Tesla S. Auto posiada komputer, który mocą dorównuje PlayStation 5.

Na zdjęciu udostępnionym przez Muska widać m.in. Wiedźmina 3. Ale miliarder dodał, że na jego Tesli można grać… w polskiego Cyberpunk 2077, którego estetyka bardzo mu się podoba.

The esthetics of Cyberpunk are incredible btw. The interior design is👌.

— Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2021