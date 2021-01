Korwin-Mikke złożył donos do prokuratury na Szumowskiego. „Powiedzmy jasno – polski rząd jest najgorszym wrogiem polskiego narodu”

Janusz Korwin-Mikke, tak jak zapowiadał, składa do prokuratury doniesienie na byłego ministra Łukasza Szumowskiego.

– Powiedzmy jasno – polski rząd jest najgorszym wrogiem polskiego narodu. (…) W wyniku tego, że państwo walczyło z koronawirusem umiera miesięcznie 16 tysięcy osób więcej – to są ofiary rządu, idiotów, którzy zabili ludzi. (…) To są mordercy, zabójcy – mówił ostro w wywiadzie dla Radia Wnet Janusz Korwin-Mikke.

Zapowiedział wtedy również, że złoży doniesienie do prokuratury na byłego ministra zdrowia – Łukasza Szumowskiego.

– To jest postać symboliczna, ale chodzi o to, żeby ludzie zobaczyli że to rząd morderców – wyjaśnił.

Nie trzeba było długo czekać, by polityk wcielił swoje słowa w życie. Profil FB Konfederacji podaje, że donos jest już gotowy.

„Niniejszym wnoszę o wszczęcie postępowania karnego przeciwko p. Łukaszowi Szumowskiemu za spowodowanie śmierci dziesiątków tysięcy obywateli Rzeczypospolitej oraz spowodowanie gigantycznych strat majątkowych – co z naddatkiem wyczerpuje treść art. 165 § 1 ust. 5 Kodeksu karnego i ew. art 165 § 2 oraz art. 165 § 5 Kk.” – czytamy w opublikowanym tekście doniesienia.

Cały tekst: