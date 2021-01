Krach turystyki. Na świecie strata za 2020 rok sięga zawrotnej sumy 1,3 biliona dolarów

Według Światowej Organizacji Turystyki branża rta na całym świecie straciła w 2020 roku 1,3 biliona dolarów. W porównaniu z rokiem 2019 wyjazdy turystyczne spadły o 74%.

To ponad 11 razy więcej, niż straty branży turystycznej poniesione podczas światowego kryzysu gospodarczego w 2009 r.

Dane ogłosiła w czwartek 28 stycznia Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) z siedzibą w Madrycie.

Najmocniej ucierpią z tego powodu kraje, w których budżet w dużej mierze opiera się na dochodach z turystyki.

W tym aspekcie specjalnie nie dziwi postawa np. Grecji, której rząd forsuje na forum UE jak najszybsze wprowadzenie „paszportów szczepionkowych”, które przed latem mogłyby ożywić turystykę.

Epidemia Covid-19 i towarzyszący jej kryzys doprowadziły od stycznia do grudnia 2020 roku do np. zmniejszenia udziału turystyki w PKB Hiszpanii z 12,4 proc. do 4,3 proc. Biednieją wyraźnie regiony turystyczne tego kraju.

Dziennik „El Mundo” pisałnawet, że wraz z drastycznym spadkiem liczby turystów na skutek epidemii koronawirusa „tłumy turystów zostały zastąpione” przez długie kolejki mieszkańców po żywność.

Wpływ krachu sektora dotyczy krajów południa Europy, ale i północnej Afryki. Teraz cierpią też kraje alpejskie, gdzie nieczynne są stacje narciarskie. Podobnie u naszych południowych sąsiadów, ale i w polskich górach.

Źródło: PAP/ AFP