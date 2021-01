Nowy poseł w Sejmie. Aktywnie wspierał Roberta Gwiazdowskiego. Do kogo dołączy?

Obecny radny sejmiku województwa lubuskiego Łukasz Mejza obejmie mandat poselski po zmarłej Jolancie Fedak. Zastanawia się, do kogo dołączy w Sejmie. Wcześniej aktywnie wspierał m.in. Roberta Gwiazdowskiego, niedawnego kandydata Konfederacji i PSL-u na Rzecznika Praw Obywatelskich.

Jolanta Fedak zmarła 31 grudnia 2020 roku w wieku 60 lat. Była poseł obecnej kadencji wybraną z listy PSL.

W rządzie Donalda Tuska pełniła funkcję minister pracy i polityki społecznej (w latach 2007-11). Przegrała walkę z rakiem.

Według przepisów, mandat po zmarłym pośle obejmuje kandydat z kolejnym wynikiem na tej samej liście z wyborów do Sejmu.

Mejza w wyborach do Sejmu w 2019 roku startował z ostatniego miejsca na liście z Komitetu Wyborczego PSL. Zagłosowało na niego 10 490 osób, co dało mu drugi wynik po Fedak.

Zgodnie z prawem, to jemu przysługuje teraz mandat posła.

Mejza poinformował, że przyjmuje mandat. „Idę się bić o Lubuskie w Warszawie” – oświadczył.

Nowy poseł będzie musiał zdać mandat radnego sejmiku województwa lubuskiego, który wywalczył startując z list Bezpartyjnych Samorządowców.

Do Sejmu startował z list PSL-u, ale do partii nie należy. Dlatego nie wiadomo, do kogo w Sejmie dołączy Mejza.

– Jeszcze jest za wcześnie. Decyzji do jakiego klubu dołączę jeszcze nie podjąłem. W grę wchodzi również założenie własnego koła. Myślę, że im bliżej ślubowania ta sprawa będzie się rozstrzygała, natomiast jesteśmy w bardzo zaawansowanej fazie rozmów. Nie mogę zdradzić więcej szczegółów – powiedział.

Wcześniej aktywnie wspierał projekt Polska Fair Play Roberta Gwiazdowskiego.

– Uważam, że ma ogromny potencjał polityczny i życzyłbym sobie mieć takiego premiera – mówił Mejza przed wyborami do europarlamentu w 2019 roku.