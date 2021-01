PILNE! Eksplozja bomby pod ambasadą Izraela [VIDEO]

Dzielnicę, w której znajduje się ambasada, odgrodzono. Na miejsce wysłano saperów. W oświadczeniu policja stwierdziła, że podłożona bomba to „urządzenia o bardzo niskiej intensywności”. Jedyne straty to uszkodzone szyby w trzech zaparkowanych w pobliżu samochodach.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela potwierdziło eksplozję. Dodano, że „Minister Spraw Zagranicznych jest na bieżąco informowany”. Zalecił też podjęcie wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa.”

Przypomniano także, że odkryto też bombę w samochodzie izraelskiego dyplomaty w Gruzji. Na wszelki wypadek wprowadzono alert w innych placówkach dyplomatycznych.

W Jerozolimie spekuluje się, że mogą to być akcje odwetowe za zabicie przez Izrael kilku irańskich naukowców zajmujących się programem nuklearnym. Nie wyklucza się także wewnątrz-hinduskich problemów. W stolicy Indii trwały protesty rolników, a niedaleko tego miejsca przemawiał niedawno premier Indii.

A low intensity Blast near Israel Embassy in #Delhi at Dr. APJ Abdul Kalam Road. Fire department officials have moved to the spot and intelligence officials have started inspection. pic.twitter.com/2uXYlXwx6g

— INDIA NARRATIVE (@india_narrative) January 29, 2021