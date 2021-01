Policja blokuje przemarsz wściekłych. Trzaskowski pojawił się na proteście, żeby… dbać o bezpieczeństwo

Przemarsz protestujących w piątek w Warszawie w związku z publikacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji Jerozolimskie blokują policyjne radiowozy. Na marszu pojawił się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Protestujący zgromadzili się na rondzie Dmowskiego po godz. 20. Uczestnicy demonstracji doszli do skrzyżowania Al. Jerozolimskich z ulicą Krucza. Policjanci, którzy wzywali zgromadzonych do rozejścia się, na ulicach ustawili radiowozy i blokują dalszy przemarsz.

Protestujący zawrócili w stronę ronda Dmowskiego, by dalej Marszałkowską dojść do Świętokrzyskiej. Na chodniku przy Marszałkowskiej policjanci zablokowali busa z nagłośnieniem demonstracji. Zatrzymano kierowcę auta. Policjanci użyli gazu, gdy tłum manifestantów zaczął napierać na otoczony przez funkcjonariuszy samochód.

W pobliżu przemarszu w okolicy ronda Dmowskiego był prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który w nagraniu opublikowanym na Facebooku podkreślił, że jako włodarz miasta przygląda się temu, co się dzieje i dba o bezpieczeństwo mieszkańców. Dodał też, że skierował do ministra zdrowia list z prośbą, by „jasno wyjaśnić lekarzom, jak mają postępować”. „Dlatego że dzisiaj wymagacie od lekarzy prawdziwego heroizmu i niestety zagrożeni są sankcjami prawnymi” – wskazał.

„Miejmy nadzieję, że PiS jednak w końcu ugnie się pod tą olbrzymią presją większości Polek i Polaków, bo nie ma zgody na tak haniebne prawo” – powiedział Trzaskowski. Jego zdaniem widać, że „rząd kapituluje”. „To dowód tego, jaki jest słaby. Mam nadzieję, że bardzo szybko rząd PiS-u odejdzie i że będziemy mogli wrócić po prostu do normalności, będziemy wtedy rozmawiali o tych wszystkich problemach, które musimy rozwiązać” – powiedział prezydent miasta.

Uczestnicy demonstracji mają ze sobą transparenty m.in. z napisami: „Aborcja bez granic”, „Aborcja to moje prawo”, „PiS to wirus” czy „Tych czarownic nie spalicie”. Nad głowami protestujących powiewają flagi z emblematami Strajku Kobiet, gdzieniegdzie widać biało-czerwone i tęczowe flagi.

Protest powoduje utrudnienia w ruchu i w kursowaniu autobusów i tramwajów w centrum miasta.

Źródło: PAP, Nczas.com