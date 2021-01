Premier nie będzie zachwycony. Wielki biznes stanął po stronie protestujących przedsiębiorców

W trakcie gali Wektory 2020 doszło do niecodziennego zdarzenia. Przedstawiciele wielkiego biznesu stanęli po stronie protestujących polskich przedsiębiorców.

Rozdano nagrody Wektory 2020. Coroczna gala z udziałem przedstawicieli wielkiego biznesu i polityki w tym roku była jednak inna niż zawsze.

Z powodu lockdownu i obostrzeń gala odbywała się w trybie hybrydowym. Transmisja na żywo była pokazywana na głównej stronie Wirtualnej Polski.

Wektory zwykle skupiają się na wielkim biznesie, ale tym razem głos poparcia popłynął w kierunku protestujących przedsiębiorców. A ci ostatni są raczej przedstawicielami małych i średnich firm, dla których lockdown PiS jest niczym wyrok śmierci.

Podczas ceremonii otwarcia głos zabrał prezydent Pracodawców RP, dr Andrzej Malinowski. Na oczach tysięcy widzów – w tym przedstawicieli władz – Malinowski wyraził poparcie dla protestujących.

– Składam wszystkim polskim przedsiębiorcom serdeczne podziękowania. Dziękuję im za to, czego dokonali. Za to walczyli i walczą, o swoje firmy, a także miejsca pracy. Za to, że nie boją się głośno mówić o potrzebach polskiej przedsiębiorczości, o błędach centralnej administracji – zaczął dr Malinowski.

– Za to także, że mają odwagę sięgnąć po obywatelskie nieposłuszeństwo. Jesteście po prostu bohaterami, jesteście bohaterami, bo w tych ciężkich czasach macie rację. Rozumiecie jak nikt inny, że nasze życie opiera się na dwóch podstawowych fundamentach: na zdrowiu i gospodarce. O jedno i drugie trzeba dbać tak samo. W imieniu wszystkich polskich pracodawców, w imieniu moich kolegów z Pracodawców RP – dziękuję! – podkreślił w trakcie transmisji na żywo prezydent Pracodawców RP.

Źródło: Wirtualna Polska / Money.pl