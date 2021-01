Błaszczak: OBOWIĄZKIEM żołnierzy jest się zaszczepić. Będzie obowiązywał wymóg

– Od lat szczepienie przed wyjazdem na misje jest standardowym działaniem w Siłach Zbrojnych RP i wymóg ten będzie dotyczył także szczepienia przeciw COVID-19 – powiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak w wywiadzie dla sobotniego „Superexpressu”.

Mariusz Błaszczak pytany przez „SE” o pismo MON, w którym resort miał namawiać do zaszczepienia się w I grupie. Według informacji medialnych, ci którzy tego nie będą chcieli zrobić, mają zapomnieć m.in. o awansach.

– Tu nic się nie zmieniło. Od początku sprawa była jednoznaczna. Żołnierzy obowiązują dokładnie takie same zasady, jak wszystkich obywateli. Wliczając w to oczekiwanie na swoją kolejkę oraz zasadę dobrowolności. Inną sprawą jest etos służby. Stawia on przed żołnierzami szczególne obowiązki wobec kraju i narodu – mówił szef MON.

Jak dodał, żołnierz powinien na pierwszym miejscu stawiać interes ojczyzny i współobywateli.

– Dlatego gotowość do przyjęcia szczepionki wydaje się tu naturalnym wyborem. Od lat szczepienie przed wyjazdem na misje jest standardowym działaniem w Siłach Zbrojnych RP i wymóg ten będzie dotyczył także szczepienia przeciw COVID-19 – powiedział Błaszczak.

Minister dopytywany, czy sam się zaszczepi, odpowiedział: „Oczywiście i namawiam każdego do tego samego”.

Źródło: PAP