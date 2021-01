BLM nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla. „Ważny światowy ruch zwalczający niesprawiedliwość rasową”

Rasistowski ruch Black Lives Matter, który stoi za licznymi aktami wandalizmu i atakami na białych, jest nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla. W dokumentach nominacyjnych stwierdzono, że zmusił on społeczność międzynarodową do rzucenia wyzwania rasizmowi.

Norweski poseł Petter Eide, przedstawiciel Socjalistycznej Partii Lewicy SV, twierdził, że ruch BLM „zmusił kraje z poza Stanów Zjednoczonych do zmagania się z rasizmem w ich społeczeństwach”. Tymczasem członkowie Black Lives Matter domagają się zniesienia białej supremacji i zadośćuczynienia za lata rzekomego ucisku.

„Black Lives Matter rozwinęło się w ważny światowy ruch zwalczający niesprawiedliwość rasową” – przekonywał Eide. Dodał również, że BLM odnotował „niewiarygodne sukcesy w podnoszeniu międzynarodowej świadomości odnośnie niesprawiedliwości rasowej”.

Nominacje do Pokojowej Nagrody Nobla składane są do 1 lutego. Mogą to robić członkowie ważnych instytucji, wcześniejsi laureaci czy profesorowie. W lutym pięcioosobowy Komitet Noblowski rozpoczyna przygotowanie „krótkiej listy” kilkunastu kandydatów. Laureat zostaje wyłoniony w październiku. Ceremonia wręczenia nagród odbywa się 10 grudnia.

Źródła: The Guardian/Twitter