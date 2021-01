Co za wyczucie taktu w TVN! Zaprosili Miss Polski Nastolatek 2020 żeby jej powiedzieć, że konkursy piękności są szkodliwe

Katarzyna Synowiec, Miss Polski Nastolatek 2020, była gościem w programie „Dzień dobry TVN”. Zapewne chciała opowiedzieć o swoim sukcesie i się nim pocieszyć, a zamiast tego usłyszała, że konkursy piękność nie powinny się odbywać.

Katarzyna Synowiec z Drezdenka (woj. lubuskie) została nową Miss Polski Nastolatek.

Z tej okazji została zaproszona do programu „Dzień dobry TVN”, gdzie na kanapie zasiadła obok Doroty Gardias – dziennikarki TVN, które również zdobyła tytuł Miss Nastolatek ale tylko Tomaszowa Lubelskiego i to 26 lat temu.

Młoda Synowiec była pełna optymizmu i bardzo zadowolona ze swojej wygranej.

– Mam nadzieję, że ten konkurs jest właśnie takim oknem na świat i da mi możliwość spełnić się w zawodzie – podkreślała.

Jej optymizm studziła zgorzkniałym tonem starsza koleżanka.

– Bywa tak, że przy okazji wyborów miss, są różni ludzie, którzy nie zawsze mają dobre intencje. Mnie różne takie nieprzyjemne sytuacje akurat nie spotkały, ale wiem, że były – mówiła Gardias.

Szczyt wszystkiego osiągnięto w programie, gdy Ewa Drzyzga zapytała Dorotę Gardias, czy zgadza się ze stwierdzeniem, iż „wybory miss to relikt przeszłości i powinny odejść do lamusa”.

– To nawet nie chodzi o to, że to jest relikt przeszłości, ale jak sobie tak analizowałam wczoraj to wszystko, trochę poczytałam na ten temat, pooglądałam te zdjęcia, różne filmiki, jeszcze różne są doniesienia z zewnątrz o różnych trudnych sytuacjach… To myślę sobie, że to powinno się już zakończyć. Już czas. Takie jest moje zdanie – stwierdziła.

Trzeba przyznać, że to świetne wyczucie taktu – mówić coś takiego, gdy obok ciebie siedzi właśnie miss.

Źródło: TVN