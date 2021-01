Czy to wciąż aktualne? Grzegorz Braun: Plan Rockefellera już w toku! [VIDEO]

Czym jest plan Rockefellera? Grzegorz Braun o scenariuszu, który ponad 10 lat temu przewidziała fundacja im. Rockefellera.

Poseł i reżyser Grzegorz Braun był gościem programu Tomasz Sommer Extra. Tematem odcinka był plan Rockefellera.

Ponad 10 lat temu fundacja Rockefellera przygotowała raport „O przyszłości technologii i rozwoju międzynarodowego”. Autorzy przewidywali zdarzenie, w wyniku którego dojdzie do totalnego zatrzymania komunikacji, handlu, a nawet kontaktów międzyludzkich w skali krajowej i międzynarodowej.

– Na naszych oczach scenariusz ten się realizuje. Stwierdziwszy, że takie rzeczy zostały przez jakiś bystrych, łebskich ludzi przewidziane co najmniej dekadę temu, trudno nie przypomnieć sobie puenty góralskiego dowcipu „prorok, czy ch… jakiś” – stwierdził Braun.

Dr Tomasz Sommer odnosząc się do treści dokumentu fundacji Rockefellera wskazał, że autorzy już w 2010 roku jako pierwsze ruchy władz, przewidywali restrykcje i ograniczenie kontaktu międzyludzkiego.

Odnosząc się do kwestii restrykcji w zakresie handlu Grzegorz Braun stwierdził: „Wolny handel był tak długo fajny i zalecany (…) jak długo londyńskie City, czy Wall Street szło w awangardzie, tego coraz bardziej dynamicznego obrotu w gospodarce światowej. Ale teraz, gdy to właśnie Chińczycy, ale i inne narody okazały się nie gorsze w te klocki, zaczęły grać w tą grę (…) to i w City i przy Wall Street trzeba było się mocno poskrobać w głowę, aby wywrócić ten stolik”.

Braun dodał, że siła przyciągania, jakie tworzą centra handlowe niestworzone przez Anglosasów i lichwiarzy żydowskich, okazała się wielka. Natomiast to nie mogło się spodobać tworzącym dotychczasowy ład międzynarodowy.

– Scenariusz napisany na zlecenie fundacji Rockefellera zdaje się być mocną poszlaką, że szukano rozwiązania – dodał poseł.

Źródło: Tomasz Sommer Extra