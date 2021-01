Dzierżoniów „przywitał” Morawieckiego. Mieszkańcy domagali się Norymbergii dla premiera [VIDEO]

W piątek premier Mateusz Morawiecki odwiedził zakład produkcji klejów i uszczelniaczy LIBRA z grupy Selena w dzierżoniowskiej Strefie Ekonomicznej. Zanim jednak szef rządu dotarł do siedziby firmy, został „przywitany” przez mieszkańców bez nadmiernego entuzjazmu.

Premier pojawił się w Dzierżoniowie ok. 17.00 w piątek. Część mieszkańców wiedziała o wizycie szefa rządu i wymieniała się w mediach społecznościowych informacjami. Na trasie przejazdu do firmy LIBRA ustawiło się co najmniej kilkadziesiąt osób z transparentami i megafonami.

„Norymberga dla Morawieckiego cwaniaka, co za nic ma Polskę i Polaka” – czytamy na jednym z transparentów, które trzymali mieszkańcy Dzierżoniowa.

Obywatele skandowali także „wielki wstyd”. Jeden z przemawiających przez megafon przypomniał, że w wyniku „walki” rządu z mniemaną pandemią zginęło 70 tys. obywateli.

W piątek Mateusz Morawiecki wizytował w dzierżoniowskiej firmie LIBRA z grupy Selena w tamtejszej Strefie Ekonomicznej. W siedzibie firmy mówił o trwającej pandemii i jej skutkach ekonomicznych.

