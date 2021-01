Mentzen wzywa do rozliczenia Niedzielskiego i Morawieckiego. „Rząd działa w tym roku całkowicie tragicznie” [VIDEO]

W czwartek rano polityk Konfederacji Sławomir Mentzen był gościem programu „Minęła 8” w reżymowej telewizji TVP Info. Wzywał między innymi do rozliczenia rządzących naszym nieszczęśliwym krajem, a także otwarcia gospodarki.

Tematami porannej rozmowy w TVP Info był m.in. przedłużony do 14 lutego lockdown, Mentzen „wrzucił” też temat rekordowej liczby nadmiarowych zgonów, a także konieczności rozliczenia polityków odpowiadających za rzekomą walkę z mniemaną pandemią.

Rozliczyć Morawieckiego, Niedzielskiego i Szumowskiego

– W 2020 roku zmarło w Polsce 75 tysięcy osób więcej niż powinno. Jesteśmy na 2 miejscu w Europie pod kątem nadmiarowej liczby zgonów. To jest tragiczny wynik – zaczął Mentzen.

– Nasz rząd działa w tym roku całkowicie tragicznie. I to kiedyś oczywiście trzeba rozliczyć. Ludzie w rodzaju pana Niedzielskiego, Morawieckiego, Szumowskiego powinni być rozliczeni, chociażby za to. Do tego za nielegalne działania – dodał.

Polityk Konfederacji przypomniał serię wyroków Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, które uchylały kary nakładane przez sanepid, uznając jednocześnie zamknięcie przedsiębiorstw drogą rozporządzenia, bez wprowadzenia stanu nadzwyczajnego za bezprawne.

Mentzen wspomniał, że nie można ograniczać działalności gospodarczej rozporządzeniem, „nie można tego zrobić nawet slajdem na konferencji prasowej”. – Takim slajdem nie można też kogoś zamknąć przymusowo w domu, ogłosić godziny policyjnej i te wszystkie nielegalne działania powinny być rozliczone – podkreślił. Sam jest zwolennikiem powołania komisji śledczej.

Otwieramy gospodarkę

– Kilka dni temu rozpoczęliśmy zbiórkę pod obywatelskim projektem ustawy „Otwieramy Gospodarkę”. Mamy nadzieję, że w krótkim czasie zbierzemy ponad 100 tysięcy podpisów i tutaj posłowie z PSL-u czy Platformy Obywatelskiej będą mieli okazję w Sejmie poprzeć tę ustawę – dodał.

W ramach projektu ustawy, który można znaleźć TUTAJ przewidziano m.in. otworzenie restauracji, hoteli czy siłowni. Po zebraniu 100 tysięcy podpisów ustawą będzie musiał zająć się Sejm, a projekt przedstawiał i uzasadniał będzie Sławomir Mentzen.

– Dzisiaj rano widziałem badanie z Niemiec, pokazujące gdzie dochodzi do faktycznych zakażeń i okazuje się, że restauracje i hotele to jest margines marginesu. Do zakażeń na ogół dochodzi w domach oraz w miejscach pracy – przypomniał polityk.

– W związku z czym, gdyby bazować na tym, gdzie ludzie rzeczywiście chorują, trzeba by było zamknąć wszystkie mieszkania i miejsca pracy, do czego mam nadzieję nigdy nie dojdzie – kontynuował tuż przed tym, jak przerwała mu redaktor, wskazując na twardy lockdown w Niemczech.

Sławomir Mentzen zgodził się z tym, że w wielu krajach sytuacja jest jeszcze gorsza, jednak on zajmuje się przede wszystkim Polską i nielegalnym działaniami tutejszego rządu. Podkreślił, że rządy Francji, Niemiec czy Holandii też powinny zostać kiedyś rozliczone, ale to już sprawa ich obywateli.