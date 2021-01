Prozwierzęcy aktywiści przeciw „językowej supremacji”. PETA walczy z „oczernianiem zwierząt”

„Słowa mogą stworzyć bardziej inkluzywny świat lub utrwalić ucisk. Nazywanie kogoś zwierzęciem, jako forma zniewagi, wzmacnia mit, że ludzie są lepsi od innych zwierząt i usprawiedliwieni w wykorzystywaniu ich. Stań w obronie sprawiedliwości, odrzucając język supremacji” – grzmieli obrońcy „zwierząt pozaludzkich” z PETA.

Prozwierzęcy aktywiści stwierdzili ponadto, że „anty-zwierzęce oszczerstwa degradują zwierzęta”, przypisując im cechy ludzkie. „Utrwalanie idei, że zwierzęta są przebiegłe, brudne lub pozbawione serca, znieczula opinię publiczną i normalizuje przemoc wobec innych zwierząt” – czytamy dalej.

Postępowi ekoaktywiści zachęcają ponadto „wszystkich, którzy wierzą w równość i sprawiedliwość”, aby zweryfikowali swoje osobiste przekonania i język, jakim się posługują. Apelowali, by „uwolnili się od tego przestarzałego sposobu myślenia, który oczernia inne zwierzęta”.

Words can create a more inclusive world, or perpetuate oppression.

Calling someone an animal as an insult reinforces the myth that humans are superior to other animals & justified in violating them.

Stand up for justice by rejecting supremacist language. pic.twitter.com/HFmMWDcc5A

— PETA (@peta) January 26, 2021