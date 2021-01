Sanepid nałożył 20 tysięcy kary na otwarte solarium. Kuriozalne uzasadnienie decyzji

Solarium Flamingo z Płocka postanowiło się otworzyć wbrew obowiązującym bezprawnym rozporządzeniom rządu PiS. Sanepid postanowił nałożyć na nie 20 tysięcy złotych kary, a uzasadnienie tej decyzji jest kuriozalne.

O sprawie otwartego solarium z Płocka pisze portal wprawo.pl. W piątek 29 stycznia właścicielka solarium Flamingo, Katarzyna Grabarczyk, otrzymała decyzję sanepidu o nałożeniu 20 tysięcy złotych kary za prowadzenie działalności gospodarczej wbrew bezprawnemu rozporządzeniu.

O ile samo nałożenie kary nie może dziwić – słyszeliśmy zapowiedzi ścigania odważnych przedsiębiorców – o tyle już uzasadnienie decyzji przypomina raczej prasę komunistyczną niż poważny organ państwowy.

Uzasadnienie decyzji sanepidu

Jak czytamy w uzasadnieniu decyzji:

W demokratycznym państwie prawa nie może być tolerancji dla lekkomyślnego niweczenia wysiłków całego społeczeństwa poprzez świadome lekceważenie ograniczeń, których nieprzestrzeganie prowadzi do niekontrolowanego rozprzestrzeniania się epidemii wirusa Sars-CoV-2 (Covid-19), w efekcie których osoby tracą nie tylko zdrowie, ale i życie.

Jak dodano kara 20 tysięcy złotych jest w pełni uzasadniona, gdyż: nieprzestrzeganie ww. regulacji mogło doprowadzić do zagrożenia zdrowia i życia osób postronnych wskutek niekontrolowanego rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 oraz stanowiło rażące lekceważenie wysiłków Państwa Polskiego, w szczególności wielu obywateli codziennie narażających swoje zdrowie i życie w celu opanowania epidemii wirusa SARS-Cov-2.

Oczywiście poza tym umotywowano decyzję powołaniem się na rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2020 roku oraz ustawę o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych. Właścicielka zapowiada, że będzie składać odwołanie od decyzji sanepidu.

– Solarium jest moim jedynym źródłem utrzymania. Rządowe rozporządzenie zakazujące prowadzenia działalności gospodarczej jest bezprawne, co potwierdził m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu. Liczyłam na to, że rząd wycofa się z restrykcji, ale teraz widzę, że nie ma na co czekać – mówi w rozmowie z wprawo.pl.

Ogrzewanie i dezynfekcja odzieży

Obecnie solarium oferuje usługi „ogrzewania i dezynfekcji odzieży promieniami UV”. – Znajdujące się w naszym solarium urządzenia emitujące promieniowanie UV służą do ogrzewania i dezynfekcji odzieży – czytamy na Facebooku firmy.

– Obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń służących do dezynfekcji odzieży promieniowaniem UV celem opalania się. Urządzenia służą jedynie do wykonania usługi polegającej na dezynfekcji i dezynsekcji odzieży (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 81.29z) – podkreślono.