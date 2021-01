Za nieskutecznością służby zdrowia w Afryce stoi korupcja. Za innymi nieszczęściami też

Organizacja Transparency International sklasyfikowała kraje Afryki, zwłaszcza region subsaharyjski jako przeżarte korupcją. Ma to bezpośredni wpływ na opiekę zdrowotną, co pokazała pandemia Covid-19.

Afryka Subsaharyjska była bardzo podatnym regionem na rozmaite oszustwa i korupcję. Były fałszywe testy przesiewowe PCR, fałszywe medykamenty, zawyżanie opłat za opiekę zdrowotną, sprzeniewierzanie pomocy żywnościowej. Korupcja nie ma granic, a jej skutki widać przy okazji sytuacji nadzwyczajnych.

Raport Transparency International stwierdza, że pandemia Covid-19 uwydatniła kruchość systemów opieki zdrowotnej w Afryce. W większości krajów brakuje leków i sprzętu. Brakuje łóżek na oddziałach intensywnej terapii w większości szpitali publicznych.

Tymczasem wydatki z budżetu i zagraniczna pomoc bywają przywłaszczane i „prywatyzowane”. Podczas pandemii koronawirusa w wielu krajach kontynentu doszło do protestów. Potępiano na nich korupcję i marnotrawienie funduszy nadzwyczajnych.

W Republice Południowej Afryki kontrola wydatków na walkę z Covid-19 ujawniła zawyżone opłaty, oszustwa i korupcję. W Nigerii miały miejsce afery z państwową dystrybucją medykamentów. Z kolei w Zimbabwe, jednym z najbiedniejszych krajów świata, w niektórych rejonach dystrybucję żywności i pomocy humanitarnej zawężono do zwolenników partii rządzącej.

Transparency International stara się określić poziom postrzegania korupcji w sektorze publicznym. Wyniki są najgorsze właśnie w Afryce. Średnia w skali od 1 do 100 wynosi dla państw afrykańskich 32.

Pozytywnie wyróżniają się tylko trzy kraje. Są to Seszele (wynik 66), Botswana (60) i Republika Wysp Zielonego Przylądka (58). Na dole listy znajdują się Sudan, Somalia i Sudan Południowy. W raporcie słaby wynik uzyskała też Demokratyczna Republika Konga (16), co wskazuje na to, że i tam korupcja triumfuje.

Swoją drogą, raport pokazuje niechcący, że pośpieszna dekolonizacja Afryki wcale nie była dla kontynentu dobroczynna. Szybko pojawiła się właśnie korupcja, która dziś jest już zjawiskiem niemalże strukturalnym i jedną z głównych przyczyn biedy kontynentu.

Źródło: France Info Afrique